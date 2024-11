$!Es una segunda oportunidad para seguir transformando: Claudia Valdez

“Nosotros como gobierno vamos a seguir trabajando para que los buenos servicios no se vayan, que la paz social se recupere. Ofrezco, como ya lo hice, un gobierno sencillo donde todo el mundo pueda venir y plantear sus problemas”, garantizó.

Valdez Aguilar se comprometió a brindar calidad de vida a los rosarenses al ser gestora para que las obras no falten, y principalmente destacó el agua con la puesta en marcha de la Presa Santa María.

“Pero es importante decirles que esto no es una tarea solamente del gobierno, también los ciudadanos debemos trabajar en conjunto para que la economía fluya, porque en la adversidad yo creo que es cuando tenemos solidarizarnos y hoy los sinaloenses somos más que los estigmas que se puedan tener fuera de aquí del País”, dijo.

La Alcaldesa agradeció a los representantes de los tres niveles de gobierno, a los regidores salientes y a su familia, pero en especial a su hijo José Manuel, en quien reconoció el apoyo para sus luchas, pues señaló que aunque no tiene madre de tiempo completo, en ella tiene padre y madre que siempre velará por él.

Al hacer uso de la voz, el Diputado Manuel Guerrero Verdugo llamó a los regidores y Alcaldesa a tener siempre presente los principios del Movimiento Regeneración Nacional, que son no mentir, no robar, no traicionar al pueblo de México.

“El 2 de junio el pueblo de México dio un mandato, sígase transformando México, construyase el segundo piso pero le generó muchas expectativas al pueblo y la responsabilidad nuestra ahora es cumplir esas expectativas, no tenemos derecho ahora a fallarle al pueblo de México, de Sinaloa y del Rosario”, sostuvo el legislador.

Guerrero Verdugo puntualizó además que son servidores del pueblo y están para servir al pueblo, no servirse de él.

El nuevo Cabildo se conformó por los regidores de Morena, Alondra Carolina Iribe Osuna, Ángel Alberto Hernández Abrajan, Beatriz Adriana Salcido Vargas, Isis Guadalupe Martínez Barraza y Víctor Manuel Cruz Ríos.

Por El PVEM, Laura Valenciana Tamayo; Rosa María Ruíz López, del PT; Ana Gabriela López Quevedo, del PAN; y del PRI es Amilcar Crespo Chávez.

Se informó que hasta el momento no se han designado las comisiones a los regidores, ni tampoco se les ha informado de los funcionarios de primer nivel de la Comuna.

Este viernes 1 de noviembre, a las 14:00 horas, será la primera sesión del Cabildo.