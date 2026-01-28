Escuelas en Escuinapa suspenden clases debido a las detonaciones de armas

ESCUINAPA._ Con suspensión de actividades en tres escuelas y un ausentismo del 60 por ciento es lo que presentaron las instituciones educativas de nivel básico este miércoles debido a presuntas detonaciones de armas de fuego.

Por segundo día en la semana, el sonido de detonaciones de armas de fuego se escucharon entre las 6:30 y 8:00 horas, por lo que algunos padres de familia decidieron no enviar a sus hijos a las escuelas, reconoció el Jefe de Servicios Regionales Baluarte-Cañas.

“Hicimos un recorrido temprano debido a ese supuesto detonaciones de armas de fuego, hicimos un recorrido en la mayoría de las escuelas, pues sí estaban abiertas, ofrecieron el servicio, en algunas si había alumnos”, dijo Alfredo Rojas Santín.

Las escuelas que suspendieron clases fueron la primaria Candelaria Grave Moreno, José G. Gutiérrez y Lázaro Cárdenas.

En otras escuelas el personal educativo estaba presente pero el ausentismo de alumnos era total o en algunos casos del 60 por ciento.

En estos casos, los profesores optaron por tener clases virtuales, el lunes sí se tuvo suspensión en casi todas las escuelas, manifestó.

“En dado caso cuando se presentan estos incidentes y los alumnos ya están en clases, se les resguarda o salen siempre que el padre de familia vaya por ellos”, señaló.