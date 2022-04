$!Escuinapa acuerda adelanto de participaciones estatales para saldar adeudos con sindicalizados

La mayoría votó a favor y los regidores de Movimiento Ciudadano, Ximena Moreno; del PAS, Francisco Corona Betancourt, y del PAN, Itzel Astorga García, se abstuvieron de votar.

“Estoy completamente a favor de que los trabajadores recuperen su dinero, les pertenece, pero tengo duda, ¿qué sigue después de esto? Cuál es la postura de usted, nosotros no podemos estar pidiendo este tipo de apoyos para estar solventando este tipo de situaciones, la preocupación de todos es que estas participaciones se estén comprometiendo en solventar deudas, quienes se verían afectados son los ciudadanos”, dijo la regidora del PAS, Jazheel Acosta Alemán.

La discusión se dio mientras se encontraba en el sitio la mesa directiva del sindicato, presidida por el secretario general Jaime Rojas Lizárraga, a quien se le dio oportunidad de participar. “Esperaba que junto con la convocatoria viniera la denuncia en contra de las personas que hicieron este desvío, si tenía una función para qué estaba destinado este recurso, necesitamos saber quién hizo mal uso de eso ¿quién lo desvió? ¿a dónde se fue? que paguen, de eso estamos hambrientos en Escuinapa, que pasan muchas cosas y no se castiga”, dijo el regidor del PT, Gabriel Astorga Ceja.

Dijo aplaudir la intención del Gobernador de querer ayudar a los trabajadores, pero también se le debe solicitar que aquellos que hicieron mal uso de ese recurso de los empleados, sean castigados.

La regidora del PRI, Virginia Osuna Crespo, manifestó que como regidores no estaban en contra de que se les entregará el recurso a los trabajadores, un recurso que era de ellos y se les descontaba de su salario, pero al igual que el regidor del PT, consideraba que debía haber una investigación respecto al tema, pues no se pueden estar haciendo préstamos de un lado y del otro para “tapar” lo que se les heredó en deudas por irresponsabilidad.

“Como dice el Presidente de la República, el sueldo es sagrado, ese dinero era intocable, era un dinero etiquetado, ¿el cuestionamiento es dónde está ese recurso? No venimos a hacer ‘cacería de brujas’, pero sí estamos cansados como municipio de que vengan y abusen de las arcas de los escuinapenses y no haya responsables”, dijo la regidora de Movimiento Ciudadano, Ximena Moreno Sánchez.

El secretario general del Sindicato, Jaime Rojas Lizárraga, informó que se les adeudan caja de ahorro, retenciones y cuotas sindicales desde mayo del año pasado, algo que sabía el ex Alcalde Emmett Soto Grave y la tesorera Iliana Barrón Aguilar, quienes les manifestaron que en octubre tendrían un recurso por el timbrado de nómina con lo que les pagarían, algo que no ocurrió. “El recurso estuvo en las arcas del Municipio porque se le quitaba al trabajador, no hubo disponibilidad de dárselos o no sé qué ocurrió, hemos visto problemáticas en otros municipios que pasan 2 ó 3 meses y no se los dan y ocurre un estallido social”, dijo el Tesorero, Víctor Hugo Millán Camacho.