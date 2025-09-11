Escuinapa celebrará el Grito de Independencia con La Sonora Dinamita

ESCUINAPA._ Este año La Sonora Dinamita estará en Escuinapa, señaló el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental a vecinos de la colonia Pueblo Nuevo al invitarlos al Grito de Independencia.

Esto después de que la agrupación musical fuera anunciada y no llegará a la celebración de la municipalización el pasado 7 de septiembre.

”Los invitamos al grito, los invitamos, va a estar bueno, ahora sí viene La Sonora Dinamita, eso me dijeron, nos dejaron colgados como novia de rancho pero sí van a venir, ya prometieron”, dijo.

Les pidió que fueran a bailar con La “Dinamita” que ya no los dejara ‘colgados’.

”Viera que feo sentimos, había vergüenza y yo también estaba muy molesto pero hay que aguantarse, ya dijeron que el 15 van a estar en Escuinapa”, dijo

Para las Fiestas Patrias espera que estén concurridas y que no haya percances, ni hechos violentos, que se lleven con la mayor civilidad, en todo el municipio.

Tentativamente se tiene programado a una banda local, La Sonora Dinamita y Los Sheles; en el caso de La Sonora Dinamita que no estuvo el pasado 7 de septiembre al parecer fue por un problema de agenda, que quizá se hicieron compromisos por parte de los representantes en otro lugar, pero en realidad desconoce, señaló.

El Alcalde no quiso señalar cuánto se gastará, pues no sabe, es algo en lo que no piensa, solo en que salgan las cosas bien.

”No tenemos mucho para andarlo tirando a la basura pero creo que la ocasión lo amerita”, dijo

No habrá recepción privada con sus funcionarios después del Grito, aclaró.