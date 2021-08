Escuinapa llama a sus ciudadanos a no bajar la guardia contra el Covid-19, ante el descenso de casos

ESCUINAPA._ Los casos de Covid-19 van a la baja en el municipio, pero las medidas sanitarias, como el cierre de playas y albercas, permisos para fiestas y restricciones en comercios, continúan, y quienes infrinjan estas medidas serán sancionados, advirtió el secretario del Ayuntamiento, Saúl Acosta Alemán.

“No porque la población vea que los casos van a la baja, los números a la baja, ya no hay problema, tenemos disposiciones oficiales, la gente no se debe relajar, hoy (domingo) desalojamos una alberca, y si continúan infringiendo la ley, se les cerrará de manera indefinida”, dijo.

Manifestó que no es momento de confiarse, aunque los casos de Covid-19 hayan bajado a 108, las medidas deben continuar hasta que la Secretaría de Salud pueda definir el cambio de semáforo epidemiológico.

Acosta Alemán dijo que la población, al ver que hay menos contagios, empiezan a confiarse y relajarse las medidas sanitarias, pero ellos como autoridad ejercerán las sanciones correspondientes.

La semana pasada algunos dirigentes de músicos se acercaron al Ayuntamiento para que se les informara cuánto tiempo más continuarán con las medidas sanitarias.

Se les informó que éstas permanecen y ellos solo tienen permisos de trabajar en reuniones familiares en casa, donde haya de 7 a 10 personas, o un núcleo familiar pequeño.

En las últimas dos semanas han sido pocas las personas detenidas por beber en la vía pública, se ha estado respetando el Bando de Policía y Buen Gobierno, manifestó.

Se ha estado revisando todos los días los negocios vendedores de comida, donde solo se tiene permitido que haya servicio para llevar, y se detectó tres negocios que habían colocado mesas, por lo que se les llamó la atención y, en caso de reincidir, se les cerrará de manera indefinida.

En relación a las playas, destacó que en donde no se han colocado vallas o montículos de tierra es en Las Lupitas, Teacapán, pues se atraviesa un predio privado, por lo que solo se ha informado al encargado que no puede permitir la entrada de personas.