$!Escuinapa no está acostumbrado a hechos de alto impacto: Alcalde

ESCUINAPA._ El municipio no está acostumbrado a hechos de alto impacto, tener dos episodios en menos de una semana es lamentable, indicó el Alcalde.
“Aquí hay muchos factores, principalmente que no estamos acostumbrados a eso, Escuinapa somos una sociedad en la cual somos ajenos a este tipo de eventos, es algo que nos cayó de manera intempestiva, tanto que hasta la niñez tiene pavor de salir a la calle”, dijo Víctor Manuel Díaz Simental.
Díaz Simental pidió que, con precaución, las familias puedan salir a realizar compras navideñas, los quehaceres que están acostumbrados a hacer esta semana, los comerciantes están preocupados porque temen que las ventas caigan.
Ojalá que está semana la situación pueda mejorar, indicó, por su parte siguen solicitando refuerzos al Gobierno federal.
“Es un planteamiento que se hizo, el reforzamiento era algo que consideramos y ya se está dando”, dijo.
El Gobernador Rubén Rocha Moya ha estado atento a la situación del municipio y la misma Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo demostró estar informada sobre los hechos cuando se le pregunto durante la mañanera, indicó.
Desafortunadamente los eventos de enfrentamiento entre grupos delincuenciales han sido sorpresivos y eso ha hecho que se tengan perdidas.
Díaz Simental señaló que espera que las fuerzas federales continúen en el municipio y que lleguen más.
“No depende de mi, yo pido y en ellos está cuánto tiempo estarán... No sé cuánto estarán, lo más seguro es que sí (permanezcan) pero no me gusta echar mentiras, lo más seguro es que si van a quedarse los que están y vendrán más’, dijo.
Díaz Simental informó, además, que se están dando el apoyo a las familias afectadas por el enfrentamiento del miércoles y de este domingo, un tema que ha hablado con el Secretario de Bienestar Omar Piña.