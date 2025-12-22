$!Escuinapa no está acostumbrado a hechos de alto impacto: Alcalde

ESCUINAPA._ El municipio no está acostumbrado a hechos de alto impacto, tener dos episodios en menos de una semana es lamentable, indicó el Alcalde.

“Aquí hay muchos factores, principalmente que no estamos acostumbrados a eso, Escuinapa somos una sociedad en la cual somos ajenos a este tipo de eventos, es algo que nos cayó de manera intempestiva, tanto que hasta la niñez tiene pavor de salir a la calle”, dijo Víctor Manuel Díaz Simental.

Díaz Simental pidió que, con precaución, las familias puedan salir a realizar compras navideñas, los quehaceres que están acostumbrados a hacer esta semana, los comerciantes están preocupados porque temen que las ventas caigan.

Ojalá que está semana la situación pueda mejorar, indicó, por su parte siguen solicitando refuerzos al Gobierno federal.