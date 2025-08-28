Escuinapa otra vez se ha quedado sin el servicio de agua potable

ESCUINAPA._ Una fuga de agua en la tubería principal del acueducto Baluarte-Escuinapa, ha provocado que se corte el suministro de agua a la cabecera municipal.

En un boletín de prensa la Jumapae indicó que la fuga fue detectada esta mañana a un kilómetro del rebombeo de la comunidad de Emiliano Zapata, por lo que hubo que parar los sistemas y paró el abasto.

Desde hace una semana el servicio ha sido intermitente debido a fallas diversas, desde problemas de energía por tormentas en la zona, así como desperfectos en un motor.

Apenas el miércoles habían avisado que una falla técnica había sido resuelta y el servicio se había puesto en marcha y este jueves de nuevo se presentó el problema en la tubería principal.

En redes sociales hay quienes preguntan sobre cuándo quedará restablecido de manera normal el servicio, pues debido al “tandeo” que sectoriza el agua en diversos días en las colonias, hay quienes no tienen abasto desde hace alrededor de una semana.

El Gerente de Jumapae Roberto Simental López se encuentra en la zona del acueducto donde se está trabajando en reparar la fuga, junto con una cuadrilla de trabajadores, por lo que no fue posible entrevistarlo sobre el tiempo en que tardará en resolverse el problema.