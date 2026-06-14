$!‘Escuinapa quiere paz’, ciudadanos recorren las calles buscando un alto a la violencia

ESCUINAPA._ Ciudadanos protestan en la marcha convocada por la colectiva Orquídeas Moradas, Escuinapa resiste, mientras señalan que el miedo inhibió la participación.

“Escuinapa no se calla, quiere paz y la reclama”, “Señor, señora, no sea indiferente, se mata a escuinapenses en la cara de la gente”, gritan los manifestantes.