El Sur
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Manifestación

‘Escuinapa quiere paz’, ciudadanos recorren las calles buscando un alto a la violencia

En la marcha, los ciudadanos sostienen entre las manos una tela roja que simboliza la sangre derramada tras los hechos violentos en la región
Carolina Tiznado |
14/06/2026 17:52
14/06/2026 17:52

ESCUINAPA._ Ciudadanos protestan en la marcha convocada por la colectiva Orquídeas Moradas, Escuinapa resiste, mientras señalan que el miedo inhibió la participación.

“Escuinapa no se calla, quiere paz y la reclama”, “Señor, señora, no sea indiferente, se mata a escuinapenses en la cara de la gente”, gritan los manifestantes.

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Al frente familiares sostienen fotos de sus desaparecidos, atrás el contingente sostiene unas tela roja que simboliza el “rio de sangre” que han dejado hechos violentos en el municipio.

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