$!‘Escuinapa quiere paz’, ciudadanos recorren las calles buscando un alto a la violencia

ESCUINAPA._ Ciudadanos protestan en la marcha convocada por la colectiva Orquídeas Moradas, Escuinapa resiste, mientras señalan que el miedo inhibió la participación.
“Escuinapa no se calla, quiere paz y la reclama”, “Señor, señora, no sea indiferente, se mata a escuinapenses en la cara de la gente”, gritan los manifestantes.
Al frente familiares sostienen fotos de sus desaparecidos, atrás el contingente sostiene unas tela roja que simboliza el “rio de sangre” que han dejado hechos violentos en el municipio.