$!Escuinapa registra bloqueos; acusan que por culpa de militares tráiler atropelló a menor

Manifestó que su sobrino cayó sobre la llanta de un tráiler después de que elementos de la Guardia Nacional intentaron detenerlo.

Debido a las lesiones provocadas, el menor de 15 años requerirá tres cirugías más, pues tiene una infección, por lo que no está bien de salud.

“Es un joven que tiene derecho a ser cuidado por la seguridad, que vienen ellos según a darnos seguridad y no dan, dan inseguridad, justicia para Benjamín y todos, todos queremos justicia, no nada más ella, toda la sociedad, ciudadanía, es un joven, adolescente no debió ser violentado como fue”, dijo Karla Belén Escobar Ortiz.

La manifestación inició alrededor de las 10:00 horas en la plazuela Ramón Corona, luego los inconformes se fueron hacía la avenida Miguel Hidalgo donde cerraron la vialidad esquina con Gabriel Leyva, mientras ‘rugían’ en sus motocicletas y algunos aceleraban sus unidades. Los agentes de Seguridad Pública se mantenían expectantes a los hechos, mientras la inconformidad crecía en señalamientos contra elementos de seguridad federales.

Pese a que el grupo era nutrido y que por momentos los inconformes se fueron a las puertas de Palacio Municipal, donde exigieron la presencia de la Alcaldesa Blanca Estela García Sánchez, el lugar se mantuvo con dos patrullas y sin la presencia del director de Seguridad Pública, Juan Carlos Natarén Ovando.

“Vea lo que hace su gobierno ¿Dónde está la señora Presidenta?” señalaba un joven con megáfono.

“Fuera, fuera militares”, “Queremos salir seguros a la calle, sin que nos atropellen los militares”, “No podemos salir a la calle, queremos justicia”, señalaban otras personas en Palacio Municipal. Algunos intentaron entrar, pero los agentes de policía se los impidieron, por lo que decidieron retomar los bloqueos en avenidas principales.

Alrededor de las 10:30 horas tomaron la calle occidental por sus dos lados, así como la México 15, donde colocaron camionetas para impedir el paso de vehículos que venían con destino al sur del País.

Después enfilaron por la carretera federal hacía la base de la Guardia Nacional.

Una fila kilométrica se registró por la carretera federal.