$!‘Escuinapa se Mueve Contra la Diabetes’: clase masiva gratuita este jueves en el Estadio Perla Camaronera

ESCUINAPA._ Como parte de las actividades por el Día Mundial de la Diabetes, el Sistema DIF Municipal convoca a la ciudadanía a sumarse a la Clase Masiva de CrossFit y Movimiento Funcional “Escuinapa se Mueve Contra la Diabetes”, que se realizará este jueves 13 de noviembre a las 17:00 horas en el Estadio Perla Camaronera.
La iniciativa busca fomentar estilos de vida activos y saludables como herramienta clave para prevenir y controlar esta enfermedad crónica. La clase tendrá una duración aproximada de 60 minutos y será impartida por los coaches Zaydé Padilla (23-10 Fitness Club) y Carlos Barrón (Classic Fitness Gym), quienes garantizarán una sesión dinámica, segura y accesible para personas de todas las edades.
El ambiente estará acompañado por la música en vivo del DJ Zuiraax, y la participación será completamente gratuita.
Esta acción forma parte del Frente Común Contra la Diabetes, integrado por el DIF Escuinapa junto a instituciones como Club de Leones, CIJ, Cruz Roja, Jurisdicción Sanitaria VI, ISSSTE, Centro Urbano de Salud, UAdeO, Utesc, Imde, Immujer, Inapam, Imju, servicios médicos municipales y el H. Ayuntamiento.
La jornada busca no solo activar físicamente a la población, sino también concientizar sobre la importancia de prevenir la diabetes con hábitos saludables y trabajo comunitario.