$!‘Escuinapa se Mueve Contra la Diabetes’: clase masiva gratuita este jueves en el Estadio Perla Camaronera

ESCUINAPA._ Como parte de las actividades por el Día Mundial de la Diabetes, el Sistema DIF Municipal convoca a la ciudadanía a sumarse a la Clase Masiva de CrossFit y Movimiento Funcional “Escuinapa se Mueve Contra la Diabetes”, que se realizará este jueves 13 de noviembre a las 17:00 horas en el Estadio Perla Camaronera.

La iniciativa busca fomentar estilos de vida activos y saludables como herramienta clave para prevenir y controlar esta enfermedad crónica. La clase tendrá una duración aproximada de 60 minutos y será impartida por los coaches Zaydé Padilla (23-10 Fitness Club) y Carlos Barrón (Classic Fitness Gym), quienes garantizarán una sesión dinámica, segura y accesible para personas de todas las edades.