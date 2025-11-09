El Sur
|
CrossFit

‘Escuinapa se Mueve Contra la Diabetes’: clase masiva gratuita este jueves en el Estadio Perla Camaronera

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, el DIF Municipal invita a participar en una clase masiva de CrossFit y movimiento funcional este jueves 13 de noviembre a las 17:00 horas
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
09/11/2025 08:37
09/11/2025 08:37

ESCUINAPA._ Como parte de las actividades por el Día Mundial de la Diabetes, el Sistema DIF Municipal convoca a la ciudadanía a sumarse a la Clase Masiva de CrossFit y Movimiento Funcional “Escuinapa se Mueve Contra la Diabetes”, que se realizará este jueves 13 de noviembre a las 17:00 horas en el Estadio Perla Camaronera.

La iniciativa busca fomentar estilos de vida activos y saludables como herramienta clave para prevenir y controlar esta enfermedad crónica. La clase tendrá una duración aproximada de 60 minutos y será impartida por los coaches Zaydé Padilla (23-10 Fitness Club) y Carlos Barrón (Classic Fitness Gym), quienes garantizarán una sesión dinámica, segura y accesible para personas de todas las edades.

$!‘Escuinapa se Mueve Contra la Diabetes’: clase masiva gratuita este jueves en el Estadio Perla Camaronera

El ambiente estará acompañado por la música en vivo del DJ Zuiraax, y la participación será completamente gratuita.

Esta acción forma parte del Frente Común Contra la Diabetes, integrado por el DIF Escuinapa junto a instituciones como Club de Leones, CIJ, Cruz Roja, Jurisdicción Sanitaria VI, ISSSTE, Centro Urbano de Salud, UAdeO, Utesc, Imde, Immujer, Inapam, Imju, servicios médicos municipales y el H. Ayuntamiento.

$!‘Escuinapa se Mueve Contra la Diabetes’: clase masiva gratuita este jueves en el Estadio Perla Camaronera

La jornada busca no solo activar físicamente a la población, sino también concientizar sobre la importancia de prevenir la diabetes con hábitos saludables y trabajo comunitario.

#Diabetes
#Deporte
#Carlos Barrón
#Crossfit
#Escuinapa
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube