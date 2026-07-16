$!Escuinapa se queda sin agua potable por fuga en el acueducto

ESCUINAPA._ Una fuga en la línea principal de agua, mantiene sin agua a la ciudad y esperan que esta noche se prendan de nuevo los motores para reiniciar el abasto, informó el gerente de Jumapae, Julián Isidro Astorga García.

“Ayer (miércoles) hubo una fuga en el acueducto, por el lado de la Universidad, en el cerro, ayer cerraron las válvulas y hoy se fueron a reparar las fugas, en la noche se restablece el servicio de agua”, dijo.

Astorga García informó que trabajadores de Jumapae iniciaron labores de reparación durante esta mañana, esperando que está tarde ya quedará sin problemas el tubo principal.