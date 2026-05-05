Escuinapa se suma a Simulacro Nacional de sismo y tsunami

ESCUINAPA._ Este miércoles se realizará el primer Simulacro Nacional con presunción de sismo y alerta de tsunami, informó Capitanía de Puerto.

“Se está haciendo del conocimiento de la actividad marítima y portuaria que el 6 de mayo, se realizará el primer simulacro nacional con alerta de tsunami, empezará a las 11 de la mañana”, dijo personal de Capitanía de Puerto

Se emitirán alertas pero también se emitirán con la leyenda de “simulacro” para que las personas puedan participar sin crear pánico.

En esta actividad participaran corporaciones de los tres niveles de Gobierno, en el caso de la cabecera municipal será la Coordinación de Protección Civil quien estará a cargo, informó.

En la cabecera municipal habrá una alerta de sismo y Teacapán será de tsunami, el simulacro estará basado en un sismo de magnitud de 8.2 con epicentro en las costas del Estado de Guerrero, en los municipios de Petatlán y Coyuca de Benítez.