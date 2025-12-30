‘Escuinapa se va a recuperar’, afirma Alcalde Víctor Díaz Simental

ESCUINAPA._ El municipio se va a recuperar, señaló a regidores el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental, sin hablar directamente de la crisis de seguridad.

Parafraseando la historia del incendio que en 1860 realizó Oscar Lozada “El Tigre de Álica” a la ciudad que fue defendida por el General Antonio Rosales, así será de nuevo, indicó.

“Deseo a toda Escuinapa, un miércoles 31 de diciembre de 2025 en las mejores condiciones, circunstancias y paz, un año 2026 sea de mucho trabajo, progreso y unidad”, dijo

Solo unidos se tendrá progreso, después de que se está pasando por momentos complicados, manifestó.

“Nos vamos a recuperar con la fortaleza que a este municipio lo ha caracterizado, Manuel Lozada ‘El Tigre de Álica’ nos incendió y aquí estamos, háganos lo mismo que nuestros antepasados que sobrevivieron”, dijo

Los antepasados pudieron reconstruir el municipio y el trabajo ahora es entregar un municipio de mejor manera de como se recibió, por lo que reconoce su vocación de servicio como regidores.

Lo que se vive es una situación semejante a cuando la ciudad fue incendiada.

“‘El Tigre de Álica’ arrasó Escuinapa, había violaciones, crímenes, esperemos no llegar a esos niveles ¿Por qué? Porque históricamente uno quisiera que cada vez hubiera menos violencia”, asentó.

Afortunadamente, dijo, se ha tenido respuesta del Gobernador Rubén Rocha Moya y se tiene presencia de la Federación con sus corporaciones.

Díaz Simental señaló en la entrevista posterior a la sesión de Cabildo que ha revisado las zonas afectadas por bombas la semana pasada.

El Almacén Municipal tuvo daños mínimos en una lámina, pero se espera la decisión del peritaje, en el lugar se sigue laborando.

La familia de la colonia Insurgentes también será apoyada por diversas instancias, así como la zona que resultó afectada.



Reconoce desplazamiento de la población

El Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental reconoció que algunas familias se han desplazado de colonias como El Roblito, a otras zonas de la ciudad.

“No tengo dato exacto (de cuántas familias) yo creo que es por miedo”, dijo.

No se tiene un dato exacto de cuántas familias podrían haberse traslado a otros lugares, saben que algunas se fueron a la sindicatura de Isla del Bosque pero habrá que esperar, el desplazamiento ha sido voluntario, por miedo, precisó.