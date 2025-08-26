Escuinapa, sin plan para atender a población durante hechos de violencia

ESCUINAPA._ Ante la situación de inseguridad debe haber un plan de emergencia para atender a ciudadanos que se quedan fuera de sus hogares cuando se presentan hechos de violencia, señalaron ciudadanos.

El lunes mientras los comercios y las puertas de Palacio Municipal cerraban, personas de comunidades se quedaron en las calles, con miedo y sin saber qué hacer, pues no había ni un sitio para resguardo, señalaron.

“Uno como comerciantes de comida nos quedamos, la gente buscaba que comer, ya me iba a llevar a unas 20 personas a la casa, cómo sea cabe uno, pero ni una patrulla, ni un agua a la pobre gente, en eso deben trabajar”, dijo un vendedor de comida.

En el parque o calles aledañas había familias con niños, esperando razones, información de lo que pasaba y la hora en que podrían irse a casa.

“La gente tenía mucho miedo, algunos estaban sentados sobre la calle, esperando, uno de mis hermanos fue a decirles que se resguardaran en la iglesia porque toda la gente bajo cortinas y a encerrarnos”, dijo un vecino de la calle Benito Juárez.

En Palacio Municipal las puertas fueron cerradas con candado, es algo que el mismo Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental aceptó, que su personal se resguardara en casa, pero faltó dar indicaciones a su personal de dar ese apoyo a su población, señalaron.

“Es lamentable que todos se hayan ido a casa, mientras la gente que no tenía familia, ni casa aquí, pues se haya quedado con el miedo, el Presidente dijo en la radio que indicó a su personal que se fuera a casa pero ¿y el pueblo? En eso deben pensar”, señaló un comerciante.

Indicaron que esperan que el municipio se mantenga tranquilo, pues también un problema como el que vivieron el lunes, los afecta en todos los sentidos, en lo económico y en lo relacionado a la salud mental, por el miedo ayer se siente.