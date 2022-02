$!Escuinapa suma ocho días sin agua; desabasto pega a comercios

José Luis Huaira López y su esposa Candelaria Zamora Durán dedicaron el lunes a perforar un pozo sobre el cauce del Arroyo Buñigas, para poder sacar agua y abastecer las necesidades en casa.

“Uno piensa en que puede comprar agua de pipa, pero la economía no da, llegué de trabajar y me puse a escarbar, a 80 centímetros estaba el agua y pues ya me puse a llenar el tambo”, señala José Luis.

Con el riesgo de caer, empezó a bajar por el talud de concreto del arroyo para llenar las dos cubetas de 30 litros, con ellas cargando subía por el talud para que su esposa Candelaria las llevara a su domicilio, a 10 metros del malecón.