$!Escuinapa también es Sinaloa, dicen ciudadanos a Diputada Paola Gárate Valenzuela

ESCUINAPA._ Urge atender el tema de seguridad en Escuinapa, el municipio también es Sinaloa, señalaron escuinapenses a la Diputada local por el PRI Paola Gárate Valenzuela.

En los últimos meses el tema de inseguridad se ha recrudecido, se vive entre bombas, balazos, desplazados y lo más reciente la desaparición de un empresario constructor, le indicaron a la legisladora.

“Paren esto que está pasando en Escuinapa, es una cosa insoportable... Tienes miedo, uno decía ‘esto no pasa aquí, pasa en Mazatlán, pasa en Culiacán’, desde diciembre para acá que ya no puedes salir ni a la calle, ni a cenar, ni a nada”, dijo un ciudadano.

Aunado a eso, ni siquiera ven el interés del Gobernador Rubén Rocha Moya que en año y medio de la administración del Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental, no ha venido en ninguna ocasión.