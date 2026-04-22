$!Escuinapa también es Sinaloa, dicen ciudadanos a Diputada Paola Gárate Valenzuela

ESCUINAPA._ Urge atender el tema de seguridad en Escuinapa, el municipio también es Sinaloa, señalaron escuinapenses a la Diputada local por el PRI Paola Gárate Valenzuela.
En los últimos meses el tema de inseguridad se ha recrudecido, se vive entre bombas, balazos, desplazados y lo más reciente la desaparición de un empresario constructor, le indicaron a la legisladora.
“Paren esto que está pasando en Escuinapa, es una cosa insoportable... Tienes miedo, uno decía ‘esto no pasa aquí, pasa en Mazatlán, pasa en Culiacán’, desde diciembre para acá que ya no puedes salir ni a la calle, ni a cenar, ni a nada”, dijo un ciudadano.
Aunado a eso, ni siquiera ven el interés del Gobernador Rubén Rocha Moya que en año y medio de la administración del Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental, no ha venido en ninguna ocasión.
“O sea ¿le interesará Escuinapa?¿Le interesará lo que está pasando? No le interesa, la Diputada es de Rosario, el Presidente es de aquí pero no le dan nada, Escuinapa está abandonado”, dijo el ciudadano.
Es necesario que se trabaje el tema de seguridad, indicaron, si en ese tema está bien, los comercios, las personas, estarán bien pues ahora muchos no venden en sus negocios y otros más ni siquiera pueden ir a ver cómo están sus parcelas, sus huertas.
“Soy productor, soy ganadero, pero tengo dos meses que no puedo ir a mi huerta, no sé si las vacas existen o no” dijo otro ciudadano.
Garate Valenzuela les indicó que está para llevar la voz y sus demandas a dónde sea necesario.
“Me llevo mucha tarea, pero sobre todo, la responsabilidad de hablar por las y los escuinapenses, que me dicen que tienen miedo, que me dicen que no hay desplazados y sí existen”, dijo.
“Lamento que quien ocupa una curul por el Municipio no levante la voz para señalar lo que están pasando y solo esté en campaña, cuando la realidad es otra”, manifestó.