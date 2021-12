$!Escuinapa y el dolor que provocó la pandemia de Covid

‘VIEJOS CHULOS’

Lili enfermó de Covid-19 junto con sus papás, los tres presentaron estado grave, con saturación baja de oxígeno y con un diagnóstico médico reservado, ella fue la primera en ser hospitalizada, los otros ingresaron después y no volvieron a casa.

Martha Eloísa Moreno Andrade, maestra de la UAS, y José Antonio Jacobo Gómez, policía municipal, sus padres, se habían conocido 13 años antes, en un baile, y después coincidieron en el mismo trabajo: Dirección de Seguridad Pública Municipal.

El gusto por el baile, por la fiesta, los unió, de tal manera que no se veían uno sin el otro, precisa Lili.

“Eran súper alegres, estuvieron juntos 13 años, siempre decían que si uno se moría primero, el otro lo seguiría rápido, no se imaginaban el uno sin el otro y así fue... aunque aquí (en casa) no podemos asimilar de no verlos bailar de nuevo”, expresa.

Martha, de 46 años, y José Antonio, de 42, tenían un apodo entre ellos, se denominaban ‘Viejo chulo’ o ‘Vieja chula’, era algo que conocían sus familiares y amigos más cercanos.

Cuando José Antonio empezó a estar enfermo en julio, Martha decidió hacerse cargo, no pensaba que se agravaría, consideraba que podían salir adelante, por lo que se quedaron encerrados en casa, con el tratamiento para Covid-19.

Lili se encargaba de hacerles llegar comida, pero también enfermó de manera grave, pues tuvo que ser ingresada al Hospital General, llevando una saturación de oxigeno de 70.

Martha se preocupaba, pero en videollamada le manifestó que le echara ganas, pues sus hijos la estaban esperando, fue la última vez que pudieron hablar, manifiesta.

Al día siguiente Martha y José Antonio fueron ingresados al Hospital General, ahí los identificó el personal de salud como “los esposos”, quienes se gritaban uno al otro para saber cómo estaban.

“Mi mamá le gritaba ‘Viejo, ¿cómo estás?’; él respondía ‘Bien, Vieja chula’. Un día él ya no respondió, pero a ella le dijeron que él había mejorado y lo habían cambiado de área, pero él había fallecido y creo que ella sí lo supo”, señala Lili.

José Antonio murió el 25 de julio, y Martha, quien había estado bien de salud y en franca mejoría, mandó un recado a sus familiares pidiendo ropa, talco y fruta el 27 de julio por la noche.

Sin embargo, la madrugada del 28 de julio, Martha falleció.

Hoy intentan salir adelante, dice su hija Lili, extrañan a la mamá, a la abuela consentidora, a la pelirroja apasionada por el baile, los abrazos y los besos, pero también pusieron luces en casa, tienen que celebrar la vida, como ellos lo hacían.