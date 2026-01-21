Escuinapa y Mazatlán encabezan los casos de sarampión en Sinaloa: Salud

ESCUINAPA._ Mazatlán y Escuinapa son los municipios que concentran el mayor número de casos de sarampión en lo que va del año, por lo que se ha intensificado la jornada de vacunación, informó Gerardo Kenny Inzunza Leyva.

El director de Prevención y Promoción de la Salud en el Estado indicó que son 18 casos de sarampión en Isla del Bosque y siete casos positivos en la cabecera municipal en estos primeros 20 días del año, manifestó.

“Sí hay un brote de sarampión a nivel nacional, México se encuentra en el lugar número uno en caso de sarampión, ya tenemos más casos que Canadá y Estados Unidos que es dónde empezó este brote”, dijo.

A nivel nacional se tienen 6 mil 428 casos de los cuales casi el 90 por ciento se han encontrado en Chihuahua, Sinaloa también tiene casos y este año Escuinapa tiene siete casos en la cabecera municipal y 18 casos en Isla del Bosque, en 2025 fueron un caso y 43 casos en los mismos lugares.

”Un caso es para mantenerse alerta pero ya 18 casos en lo que va del año ya nos llama la atención, ¿qué ha pasado?, que todos estos casos están asociados a importación, que significa que han sido personas en su mayoría trabajadores agrícolas y en su mayoría del Estado de Guerrero”, dijo.

Se ha notado que Guerrero es de los estados que tienen mayor número de casos en sarampión, en Sinaloa les han confirmado del estado de Guerrero que vienen camiones con personas ya enfermas, por lo que han estado trabajando coordinadamente con las autoridades del municipio de Escuinapa y con Vialidad y Transporte, indicó.

Lo que buscan es tener estrategia para cuando lleguen las personas a trabajar en el campo, se identifiquen e iniciar acciones para parar el contagio, precisó.

Hasta el momento no se han tenido defunciones por casos de sarampión, pero es algo que puede darse, señaló.

Además de Escuinapa, Mazatlán también tiene casos, en la cabecera es uno y nueve son de Villa Unión, todos con antecedentes de no tener vacunas y ser del estado de Guerrero, informó.

La jornada de vacunación por esa razón se ha intensificado, se aumentó la edad de vacunación hasta 49 años cuando era hasta los 39, a los niños que se vacunan a los 12 y 18 meses contra sarampión pero los que están en Escuinapa y Villa Unión se empieza a vacunar a los 6 meses, precisó.

Inzunza Leyva indicó que todos los días llegan jornaleros, por lo que es un reto para ellos como sector salud y lo que piden es que la gente se sume a la campaña de vacunación, que docentes y personal de salud que están en riesgo se vacunen, manifestó.

La Secretaria de Salud tiene buena cobertura en las jornadas de vacunación en sarampión, pero se mantienen en alerta, manifestó, pues una persona con sarampión puede contagiar a 18 personas.

Los signos de alarma para sarampión son tos, ojos rojos, moquito en nariz, fiebre y manchitas rojas, empieza en cara, se pasa al pecho y luego a las extremidades, puede haber complicaciones en niños desnutridos o con sistemas inmune debilitado, en esos casos puede haber ceguera, dolores de cabeza y en algunos casos defunciones, a nivel nacional se han tenido 26 defunciones.