Escuinapense dona predio de 10 hectáreas para construcción de mil 500 viviendas

Son 10 hectáreas que a través de la fundación ‘Armando Toledo Kuri A. C’ de la que es presidente Toledo Jamit es la que está donando.

“La fundación de mi amigo el desparecido Armando Toledo Kuri a través del presidente y mi amigo personal Armando Toledo Jamit hizo llegar un compromiso que me llena de orgullo...en busca de mejorar la calidad de vida de las familias que habitan Escuinapa ‘me comprometo a donar a título gratuito una superficie de 10 hectáreas’ dicha superficie sea destinado a obra de desarrollo urbano”, dijo el edil.

ESCUINAPA._ El Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental anunció que el escuinapense Armando Toledo Jamit donó un predio de 10 hectáreas de terreno, que permitirá la construcción de mil 500 viviendas.

La carta compromiso y documentos legales fueron hechos llegar Alcalde, con lo que se podrá hacer realidad una vivienda para mil 500 familias, a precios accesibles y justos.

“Esto señores y señoras, es un compromiso de un escuinapense bien nacido, que viviendo muy lejos de aquí no se olvida de sus raíces, da la carta compromiso, título de la propiedad y aquí está el plano, vamos a poder entregar en esta administración un aproximado de 1 mil 500 viviendas”, dijo.

El predio se ubica hacia donde se tendrá la Universidad Pedagógica, será un detonador importante para la zona, es seguro el predio, lo que se quiere es dejar a muchos escuinapenses con hogar.

Ahora se tienen que hacer negociaciones con CONAVI, con Fovissste e Infonavit para que todos puedan tener casa.

“El momento en que una persona tiene vivienda, se dignifica”, dijo.

Ya hay un proyecto, son avances importantes y se tiene que seguir trabajando y lo importante es concluir este trabajo como lo ha indicado el Gobernador Rubén Rocha Moya, por lo que buscarán su apoyo.