$!Escuinapenses adelantan llegada a Las Cabras previo al arranque oficial de las fiestas

LAS CABRAS, Escuinapa._ Los escuinapenses no pudieron esperar hasta el viernes, que es el inicio oficial de las Fiestas del Mar de Las Cabras, y ya se encuentran instalados desde este miércoles en sus enramadas.
Decenas quisieron ganarle tiempo a la instalación de sus cosas en las enramadas para estar listos para disfrutar del inicio del festejo y del sonido de la música.
“Le ganamos tiempo a todo, para estos dos días escuchar el mar, después del viernes solo es ruido”, dijo una de las asistentes.
En la playa, ya está instalada la energía eléctrica, los comercios, y los juegos mecánicos están preparándose, mientras el acarreo de palma y palos es algo que se observa de manera regular.
“Nosotros ya estamos listos, desde ayer (martes) estuvimos acarreando cosas, hoy fueron cinco familias en la mañana, cinco en la tarde, parece que estará igual”, dijo un tractorista.
Ellos prestan su servicio a las personas. Son conductores de tractores de Isla del Bosque que se organizan cada año para llevar los enseres domésticos hasta las enramadas con un cobro de 700 pesos, igual que el año pasado.