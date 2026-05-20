$!Escuinapenses adelantan llegada a Las Cabras previo al arranque oficial de las fiestas

LAS CABRAS, Escuinapa._ Los escuinapenses no pudieron esperar hasta el viernes, que es el inicio oficial de las Fiestas del Mar de Las Cabras, y ya se encuentran instalados desde este miércoles en sus enramadas.

Decenas quisieron ganarle tiempo a la instalación de sus cosas en las enramadas para estar listos para disfrutar del inicio del festejo y del sonido de la música.

“Le ganamos tiempo a todo, para estos dos días escuchar el mar, después del viernes solo es ruido”, dijo una de las asistentes.