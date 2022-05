$!Escuinapenses rinden tributo a sus mamás y abuelas en el panteón

“Desde el sábado estamos viniendo, no vivimos aquí (en Escuinapa) así que venimos por ratos, venimos en la mañana, nos vamos a comer y regresamos, mi abuelita era todo, era la unión familiar”, dice su nieta Ángeles Morales Aldecoa, quien viene de Campeche.

ESCUINAPA._ Aunque han pasado décadas que Guadalupe Llamas y Juana Tirado no están presentes físicamente, sus familias siguen celebrando el Día de las Madres con ellas.

Doña Juana Tirado apenas avanza sobre el camposanto, no puede caminar mucho, pero tiene que ir a su cita, con su madre Emilia Colado, quien hace 30 años falleció.

El Día de Muertos, el Día de las Madres, el aniversario luctuoso o de cumpleaños, en todos tienen algo por recordar, así que se trasladan desde las ciudades donde viven para compartir el momento como cuando ella estaba, no importa que hayan pasado 22 años que no la pueden abrazar, pero ella está ahí siempre presente en sus vidas.

Lo que formó como madre, como abuela, sigue presente, por eso están con ella no solo el Día de las Madres, sino los días que solían ser de celebración para ella.

“Ya me canso, pero siempre vengo este día, paso a pasito, poco a poquito, tenía yo 32 años cuando ella murió, le dio un dolor y se me fue, no tengo a nadie más que venga, porque soy hija única”, explica mientras carga sus flores y una cubeta.

Ella también solo tiene un hijo, el cual vive en Palmillas y no puede venir, por esa razón, pero para ella es importante no faltar, estar de nuevo a su lado este día, como lo hacían hace años.

LA AFLUENCIA ES MAYOR A LOS DOS AÑOS PASADOS: VÁSQUEZ ROJAS

Aunque el 10 de mayo cayo entre semana y parecía que poca gente asistiría al panteón, no fue así, desde el sábado el camposanto ha tenido una afluencia importante de personas, señaló Manuel Vásquez Rojas, encargado del panteón municipal Benito Juárez.

“Después de dos años de restricciones, estamos sorprendidos porque la gente ha estado viniendo, incluso hoy que pensábamos que no habría mucha presencia de personas”, dijo.

Tan solo en la mañana la afluencia fue mayor a las 600 personas, algunas se quedaron a pasar un rato, otras entraron y salieron después de adornar o lavar las tumbas.