$!Escuinapenses se quejan de lo caras que compraron las enramadas en Las Cabras y exhiben su mala construcción

LAS CABRAS._ Los escuinapenses se quejan que las enramadas se vendieron más caras este año y que presentan problemas en su construcción.

Cada enramada se vendió en mil 650 pesos, y que las construyeron con poca palma, lo que hace que el sol pegue con mayor fuerza, y que están más chicas de altura.

“Están, además de ralas (con poco material), toda la luz se filtra, no cubren suficiente y los palos que pusieron no sé si son reciclados, pero se han quebrado, no sostienen”, dijo Manuel Reyes.