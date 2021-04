Esmeralda Zataráin renuncia a candidatura del PRI por Alcaldía de Concordia; rechaza amenazas

CONCORDIA._ Acela Esmeralda Zataráin Ruiz renunció, el sábado, a la candidatura del PRI a la Presidencia Municipal de Concordia, argumentando motivos personales.

“Desde el momento en el que decidí participar, claro que me veía como una Presidenta Municipal, ese era el proyecto, la gente confía en mí, y claro que me veía como un proyecto ganador, pero a la mejor no fue el momento, no fue el momento, no hubo condiciones, pero no descarto que en otra ocasión pudiera ser”, declaró en entrevista telefónica para Noroeste.

En sus redes sociales, la ahora ex candidata informó su decisión irrevocable de renunciar, por así obedecer a sus intereses personales.

“Soy mujer de lucha y convicciones que entiende los tiempos políticos que vivimos, agradezco a ustedes la solidaridad mostrada y les aseguro que desde la trinchera en la que nos desempeñemos seguiremos trabajando en beneficio de la gente”, manifestó en sus redes sociales.

Agradeció la comprensión de sus seguidores, a su partido, el Revolucionario Institucional, y a todos los que la impulsaron para llegar a la candidatura.

“He aprendido que los ciclos se cierran en el mejor momento y juntos escribiremos otra etapa de nuestra historia”, indicó.

Se rumoró que la candidata recibió amenazas, pero ella no lo confirmó.

“Como lo mencioné en redes sociales, fueron motivos personales, no hay más razones más que esa, no hay amenazas, todo está bien, estamos tranquilos, en familia, estamos todos juntos, me reintegro a mi vida profesional y todo para adelante”, recalcó.

Zataráin Ruiz, quien es directora de un jardín de niños, dijo que apoyará a quien el PRI designe como candidata a la Alcaldía de Concordia y al resto de los candidatos.

“Desde aquí quiero saludar a todos los que me apoyaron, yo sigo firme con mi partido, con todos los proyectos que de él emanen y, pues la vida sigue, a seguir trabajando... no descarto participar en otra ocasión”, manifestó.