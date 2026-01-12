Espera Alcalde que hechos violentos no vuelvan a repetirse en Escuinapa

ESCUINAPA._ El Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental indicó que espera que hechos de violencia no vuelvan a repetirse en el municipio.

Después de los hechos de diciembre donde murieron dos escuinapenses y bombazos del jueves pasado, Díaz Simental desea es que la calma retorne al municipio.

“No quiero más (un domingo como el 21 de diciembre) no porque pone de luto a todo Escuinapa, la población de aquí no estamos acostumbrados a ese tipo de eventos, de esa magnitud de violencia y muy deplorable es que tengan víctimas colaterales, que no tienen nada que ver en este conflicto”, dijo.

Para añadir además que “ojalá no se repita ninguna bomba como la que cayó en Seguridad Pública, la que cayó en el centro botanero y la que cayó en el almacén, ya no queremos”, dijo.

Díaz Simental indicó que por fortuna ninguna bomba ha causado heridos ni muertos, pero si se desea retomar la cotidianidad de un pueblo que sale a cenar, a dar la vuelta en la noche, a la plazuela.

El jueves pasado fueron por lo menos 5 bombazos, no tuvo información de enfrentamientos con arma de fuego o víctimas del hecho, no se tuvieron más reportes de otro tipo de hechos desde entonces.

“No hemos tenido reportes de otro bombazo, ojalá no haya ningún otro más, que se tranquilice todo”, dijo.

El Alcalde señaló que el Gobierno Federal junto a la Sedena y SEMAR continúa realizando recorridos en la ciudad y en las comunidades, no saben por cuánto tiempo más, pero eso genera tranquilidad en los ciudadanos.

“Permanecen aquí, no sé por cuánto tiempo, no nos han informado... Creo que el Ejército Mexicano es muy de nuestro pueblo y si nos da tranquilidad y seguridad que estén los militares aquí”, dijo.

Todas las corporaciones federales continúan aquí y de pronto también se observan a patrullas de los denominados “Harfush” realizando patrullajes, manifestó.