Espera Escuinapa un préstamo de $6 millones del Gobierno de Sinaloa

ESCUINAPA._ El Gobierno del Estado realizará un préstamo por 6 millones de pesos al Ayuntamiento de Escuinapa, con el cual se esperan que con ese recurso se vaya estabilizando las finanzas y principalmente los salarios, informó el Tesorero Mauricio Díaz Sánchez.

“Tratamos de conseguir un préstamo, al parecer va a llegar, son 6 millones. Se va a pagar la quincena de mañana y si en esta semana queda lo del préstamo se va a tratar de liquidar la otra semana para ya programarnos mejor y no quedarnos sin dinero como está pasando ahorita”, dijo Díaz Sánchez.

Indicó que están pendientes salarios de confianza, de quincena y por lo menos dos semanas a quienes se paga en esa modalidad, están con una quincena atrasada.

“Los que son de semana mañana vamos a intentar de liquidarles otra y a ver si pagamos otra, para que ya nada más nos quede una”, dijo.

El préstamo que se les dará es a pagarse en 12 meses y que el Ayuntamiento tenga el compromiso de pagar lo que se les estará otorgando, no es necesario someterlo a consideración del Cabildo.

Díaz Sánchez considera que sí podrán pagar, ha estado analizando el tema financiero y no duda que poco a poco se estabilicen las finanzas, pues se están haciendo cambios en algunos departamentos para ahorrar.

Se están revisando también los salarios, pues existen desigualdad en estos, en su caso, considera que si esto se va ordenando no hay razones para despedir personal que labora, como ya se había propuesto por funcionarios anteriores.

“No es de hacer eso (despidos) porque entre más laudos haya, vamos a estar más atrasados, lo que sí hay que ver es la reestructuración de los salarios, que lo está revisando el Presidente, al parecer ya se acomodará todo eso”, dijo Díaz Sánchez.