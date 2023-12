ESCUINAPA. _ Se continúa en espera de recursos de apoyo de parte del Ayuntamiento de Escuinapa para poder hacer pagos de aguinaldo a empleados de Jumapae, manifestó la Gerente de la paramunicipal, Jazmín Ramos García.

“Nosotros como Jumapae no tenemos el recurso para pagar aguinaldos, estamos esperando el apoyo del Ayuntamiento, que también me han informado buscando un apoyo del Gobierno del Estado”, dijo.

La intención es que no ocurra lo de otros años, indicó, en que los empleados de Jumapae se han quedado sin aguinaldo, debido a que no tiene recursos la paramunicipal.

Ahora les quedan dos días que es el plazo de ley, para saber si podrán tener ese recurso en apoyo, pues de no ser así la dependencia no puede pagar, reconoció, pues el dinero no se tiene y lo correspondiente a ese rubro es de 1.5 millones para todos.

Precisó que en lo que va de su administración ha podido pagar lo que corresponde a quincenas atrasadas, en este caso han logrado ir al corriente en pagos con personal activo.

A pensionados y jubilados se les deben dos quincenas que en ese rubro están de ocho a 10 trabajadores con ese estatus, hay alrededor de 20 a los que no se les está pagando debido a que mantienen una demanda en contra de Jumapae, por lo que están esperando llegar a algunos acuerdos.

“Estamos esperando llegar a acuerdos con pensionados y jubilados, nos están exigiendo aguinaldos pasados, pagos de retiros, primas vacacionales y sueldos, los sueldos no aceptaron que se les dieran en abono”, dijo.

Indicó que esperan pronto tener recursos para poder hacer los pagos que les están requiriendo o lograr un acuerdo pues la situación económica de la Jumapae continúa siendo difícil.