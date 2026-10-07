Espera Obras Públicas de Escuinapa concretar trabajos que mejoren los servicios

ESCUINAPA._ Esperan que pronto se puedan concretar trabajos que mejoren los servicios, informó Esteban Cázares Gómez, director de Obras y Servicios Públicos.

“Tenemos en los próximos días, me gustaría hacer bacheos y atención a los servicios”, dijo el funcionario.

Son trabajos que quizá se tienen que hacer de manera rutinaria, indicó Cázares Gómez, actualmente se limpia el camino al basurón, así como zonas aledañas a los canales de riego, pues había basura.

Ya que se había usado como camino alterno esas zonas de canales, para pasar y se tuvieron algunos inconvenientes que dejaban basura en el lugar, lo que con apoyo de una máquina de un contratista se pudo hacer.

Se realizan podas, limpiezas en diversos lugares, en alumbrado público se está mejorando y en espera de que la obra pública se pueda iniciar pronto, mencionó.

“Esperamos que ya pronto estén las obras... El programa de obra se presentó ya, pero hay que hacer una modificación y ahí es donde se está trabajando”, dijo.

Cázares Gómez manifestó que se está avanzando en los trabajos para pronto tener obras concretadas y en ejecución en el municipio.