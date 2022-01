Espera Sindicato en Escuinapa apoyo del Estado ante retenciones

ESCUINAPA._ Ante el presunto desvío de recursos de las retenciones de trabajadores del Sindicato del Ayuntamiento durante la administración pasada, esperan que el Gobierno del Estado otorgue un apoyo económico para recuperarlos, informó el Secretario General del Sindicato.

Jaime Lizárraga Rojas indicó el lunes que estuvieron en la Oficina del Gobernador Rubén Rocha Moya para solicitar el apoyo económico, descartando además realizar algún tipo de denuncia contra quien resultara responsable del hecho, en la administración pública pasada.

“Estamos en espera de que llegue el recurso de Gobierno del Estado, el lunes estuvimos en la oficina del Gobernador, iba a verlo con el Secretario de Finanzas, le iban a hablar a la Presidenta Municipal Blanca (García Sánchez), las denuncias duran muchos años por eso no lo hemos hecho”, dijo al ser cuestionado además sobre denuncias de deslinde de responsabilidades.

Lo que les interesa es que se les pague lo relacionado al pago de ahorros, cumpleaños y defunciones que forman parte de las retenciones que la administración pública pasada les descontaba a los trabajadores y que no entregó.

“Si ponemos la denuncia llega el dinero (del apoyo) y no nos pagan, no es la primera vez (que no les entregan retenciones) sucedió con Bonifacio (Bustamante Hernández) con el Yiyo (Hugo Enrique Moreno Guzmán), por petición de la Presidenta no ahorramos este año”, dijo.

El recurso que no se les entregó solo en ahorros, cumpleaños y defunciones son alrededor de 2 millones 600 mil pesos, un dinero que se exigió en su momento y se firmó un compromiso de pago el 1 de octubre del año pasado, pero no se les entregó el dinero.

El dirigente señaló que para él llegar a las circunstancias en las que están los trabajadores de no tener su dinero, no es un problema de liderazgo, pues no ha faltado.

Manifestó que también se adeudan canastas básicas relacionados a los meses de noviembre y diciembre, éstas son de un costo de 2 mil 400 pesos para cada trabajador.

Además de finiquitos de jubilaciones que no se cumplieron el año pasado, en estos son alrededor de 15 trabajadores que no recibieron el recurso y se está en diálogo para que se les pague.