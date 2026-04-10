Esperan ADN para confirmar identidad de minero hallado sin vida en Rosario

ROSARIO._ Aún se está a la espera de los resultados de las pruebas de ADN que permitan confirmar la identidad del minero que fue localizado sin vida tras el derrame del vertedero de jales en la mina Santa Fe, en Rosario, informó el gerente general de la empresa, Álvaro Enrique Vargas Miranda.

Señaló que, aunque existen indicios preliminares que apuntan a la posible identidad del trabajador, como la vestimenta, fotografías previas y el equipo que portaba, incluido un autorrescatador con número de serie registrado, será únicamente mediante los estudios genéticos que se determinará de manera oficial su identidad.

“Estuvimos con los familiares en el Ministerio Público para la entrega del cuerpo, donde ellos se van a basar en una prueba de ADN para poder identificar bien el cuerpo y tener seguridad de quién se trata”, comentó.

“Hay algunos rasgos que nosotros ya hemos aportado, pero hay que esperar las pruebas de ADN para tener el 100 por ciento de certeza”.

En este sentido, el gerente apuntó que ya se estableció coordinación con el Ministerio Público de Mazatlán para llevar a cabo el proceso correspondiente de identificación y posterior entrega del cuerpo a sus familiares, quienes permanecen a la espera de los resultados para tener certeza y poder proceder conforme a su derecho.

Además de este cuerpo sin identificar, un trabajador de la mina Santa Fe permanece aún atrapado dentro del yacimiento, donde continúan las labores en busca de rescatarlo tras el percance ocurrido el pasado 25 de marzo.

Vargas Miranda indicó que ambas familias relacionadas con el caso se encuentran en Mazatlán, en una situación de incertidumbre, en tanto no se emita el dictamen oficial, por lo que se trata de un momento particularmente difícil, ya que, sin la confirmación, no es posible brindar una respuesta definitiva sobre la identidad del trabajador fallecido.

“Hay que esperar los resultados de ADN, ellos se mantienen en Mazatlán ahorita por lo pronto y ambas familias están esperando que el Ministerio Público pueda confirmar con certeza y entregue el cuerpo”, declaró.

“Lógicamente ambas familias están muy dolidas y ahorita están nada más a la expectativa de ver qué sucede”.

Finalmente, Vargas Miranda destacó que se ha mantenido acompañamiento institucional durante este proceso, en coordinación con las autoridades competentes, a fin de garantizar que el procedimiento se realice con apego a los protocolos legales y con el debido respeto hacia las familias.