Esperan apoyo de 80 mineros para reforzar acciones de rescate en Rosario

EL ROSARIO._ Con el fin de agilizar las acciones de rescate de los trabajadores atrapados en una misa de Rosario, el gerente administrativo de la empresa Industrial Minera Sinaloa S.A. de C.V., Álvaro Vargas Miranda, anunció que se espera el arribo de más mineros para reforzar las acciones de búsqueda.

Este sábado se desarrolla el tercer día de acciones de búsqueda de los cuatro mineros desaparecidos en la zona de la comunidad de Chele.

“Estamos por recibir en el día de hoy la presencia de unos 80 mineros más que nos van a ayudar a hacer esta labor en la forma más rápida posible. El tiempo es apremiante”, indicó.

Vargas Miranda señaló que además se cuenta con el apoyo de los diferentes clúster mineros de la región para las labores de rescate.

“Nosotros, a través de los clúster mineros de la zona Zacatecas, Durango y Culiacán o Sinaloa, hemos recibido mucho apoyo, tenemos rescatistas en descenso vertical”, dijo.

El gerente refirió que se ha dado el respaldo de los tres niveles de gobierno entre los que destacó la presencia de 40 especialistas de rescate de la Secretaría de la Defensa Nacional que están trabajando en la zona.