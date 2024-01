ESCUINAPA._ Eleuterio llegó con sus hijas a laborar en los campos agrícolas, el domingo fue atropellado y hoy su familia pide apoyo para regresarlo a la sierra de Durango para que sea sepultado.

Eleuterio se bajó del camión de pasajeros el domingo por la noche, había ido a dar la vuelta a Isla del Bosque, la comunidad más cercana a Palmito del Verde donde tenía domicilio temporal.

Al bajar del camión fue arrollado por un vehículo “fantasma”, su rostro se difundió en un espacio informativo de redes sociales pues no localizaban a su familia, lo cual finalmente pudo darse, para despedirse de Eleuterio, quien falleció la tarde del lunes.

“Nosotros esperamos que DIF apoyará, pero aun no completan el recurso, ellos no tienen dinero para pagar el traslado, desafortunadamente se van a regresar sin nada, con ‘una mano delante y otra atrás’ como se dice y con su papá, pero ya no vivo”, dijo una vecina de Palmito del Verde.

El jornalero estaba ahí en Palmito del Verde solo con sus hijas, su esposa no había podido salir de la sierra de Durango, se quedó a esperarlos, la comunicación a esa zona no fue posible hasta esta mañana, solo para avisar del deceso.

En la funeraria esperan su hermana y su hija, señalaron los vecinos de Palmito del Verde, quienes están con la zozobra de la falta de dinero para llevárselo de regreso a casa, no tienen el dinero.

“Las niñas están allá en Escuinapa, esperando a ver como se lo pueden llevar, tienen que irse a la sierra en burro, es difícil lo que viven, pero más estar sin dinero para eso, porque lo que quieren es llevárselo”, explicó la vecina.

Después de que se comunicó el deceso del jornalero, les anunciaron que el cuerpo sería trasladado a Mazatlán debido a que desde allá se tenía que salir por cuestiones de investigación de la Fiscalía, pero sus hijas ni siquiera tenían para el camión para ir hasta esa ciudad, señalaron.

De acuerdo a los servicios de la Funeraria San Fernando faltan aún 7 mil 500 pesos para que queden pagados los gastos funerarios que incluyen documentación y el traslado del jornalero, el Ayuntamiento aporto 8 mil 500 pesos y un particular 4 mil pesos.

Si usted estimado lector desea ayudar a esta familia, puede aportar el recurso en Funeraria San Fernando ubicado en el bulevar Morelos, se espera que el traslado del cuerpo sea a mediodía de este miércoles.