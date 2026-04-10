Esperan localizar en las próximas 12 horas al cuarto minero atrapado en la mina Santa Fe, en Rosario

ROSARIO._ Las labores de búsqueda y rescate en la mina Santa Fe, en el municipio de Rosario, han entrado en una etapa decisiva, con una alta expectativa de que en las próximas 12 horas se logre localizar al cuarto trabajador que permanece atrapado tras el derrame ee jales ocurrido hace más de dos semanas.

A 17 días de este incidente, ocurrido el 25 de marzo, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que los trabajos se desarrollan ahora con mayor precisión, luego de contar con una reconstrucción más detallada de los hechos y de los movimientos realizados por los trabajadores dentro de la mina al momento del incidente.

“Seguimos en las labores para localizar al cuarto minero, evidentemente tenemos mayor información, en donde tenemos ya armadas las relatorías de los hechos y pues con mayor claridad en dónde buscar. Ya sabemos qué tramos, así hemos estado desde ya varias horas, no hemos parado, esperemos que con la ayuda de todos, porque hay que retirar ahora el lodo, hay que retirar jale para poder llegar al cuarto minero”, comentó.

“Yo creo que hay que esperar unas 12 horas más. Seguimos con la misma esperanza porque hay un espacio donde podría estar y la verdad que sí, estamos muy entusiasmados, así que estamos haciendo todo de una manera importante”.

Velázquez Alzúa señaló que este avance ha permitido definir con claridad las maniobras, orientando los esfuerzos hacia una zona donde existe una alta probabilidad de localizar al minero aún con vida en las próximas horas, en un tiempo que se prevé no solo llegar al área, sino también obtener resultados concretos sobre su paradero.

Actualmente, los equipos de rescate trabajan de forma continua en el retiro de grandes cantidades de lodo y material acumulado, lo que representa uno de los principales desafíos para avanzar en el interior de la mina.

Estas labores requieren de coordinación milimétrica, ya que las condiciones del terreno obligan a determinar en cada momento el número adecuado de rescatistas que pueden ingresar sin poner en riesgo su integridad.

“Si nada más tienen que entrar 10 personas o si pueden entrar 40 o 2, depende de cuál sea la acción que nos vaya determinando la Comisión Federal de Electricidad, pues ellos son los que han hecho todos los estudios, el minuto a minuto de lo que pasó con los últimos dos mineros, para determinar hacia dónde se movieron, qué hicieron, cómo lo hicieron y estamos en una dirección correcta”, declaró.

En este sentido, la participación del personal se mantiene sujeta a las indicaciones técnicas emitidas por los especialistas de la CFE, quienes han realizado los análisis sobre el comportamiento del derrame y han contribuido a establecer la ruta más viable para llegar al punto donde se presume podría encontrarse el trabajador.

La funcionaria destacó que la estrategia actual se basa en información más sólida que en jornadas anteriores, lo que fortalece la confianza en que se avanza en la dirección correcta.

Incluso, señaló que el área en la que se concentran los trabajos no había sido explorada con el mismo nivel de detalle previamente, lo que abre una nueva posibilidad dentro de la búsqueda.

Pese a las condiciones adversas, prevalece la esperanza entre los equipos de rescate, al considerar que existe un espacio identificado donde el minero podría estar. Bajo este escenario, las próximas horas serán determinantes para confirmar o descartar esta hipótesis.

Velázquez Alzúa reiteró que las labores no se detendrán y que las autoridades permanecerán en el sitio hasta lograr la localización del trabajador, enviando además un mensaje de tranquilidad a los familiares, a quienes aseguró que se está realizando todo el esfuerzo técnico y humano disponible.

“Bueno, aquí vamos a permanecer, no nos vamos a retirar, entonces, que los familiares estén tranquilos y seguros de que aquí vamos a estar haciendo el trabajo que corresponde para rescatar el cuarto minero”, dijo.

De acuerdo con lo informado por la autoridad, se espera que hacia las primeras horas del sábado puedan generarse avances significativos, con la posibilidad de brindar noticias relevantes tanto a las familias como a la opinión pública sobre el resultado de estas labores que se mantienen contrarreloj.

“Básicamente yo estoy esperando que a las 08:00 o 09:00 de la mañana nosotros ya pudiéramos tener alguna noticia maravillosa que darles a ustedes, al País y a sus familias”, puntualizó la funcionaria.