Esperan productores de mango del sur de Sinaloa apoyos del Gobierno estatal

ROSARIO._ Ante los estragos generados por la baja floración, el presidente de la Asociación de Agricultores del Río Baluarte, Mauricio López Quevedo, reconoció que ven con esperanza el compromiso de la Gobernadora de Sinaloa, Graciela Dominguez Nava, de apoyar al sector con dos máquinas podadoras.

Debido al fenómeno de la baja floración de la temporada anterior, el volumen de producción osciló entre un 28 a 29 por ciento, en comparación a otros años, que se tradujeron a alrededor de 90 mil toneladas de 300 mil toneladas en una temporada regular.

Esto ante el más reciente encuentro que sostuvieron con el sector el fin de semana pasado, donde además se contó con la presencia de la Secretaria de Agricultura, Columba López.

López Quevedo señaló que al seguir en la gestión de alrededor de seis meses por la baja producción del mango, se consensuó con todos los presentes que si ahora bajar un fondo de desastres es muy complicado.

“Entonces nos dio la opción de revisar el presupuesto asignado que tienen ellos en diferentes rubros para podernos conseguir dos máquinas podadoras para el sur de Sinaloa, esto es bien importante porque, por ejemplo, este si nos asignan esas dos máquinas, ahorita el costo normal por hora de esa máquina anda alrededor de los 3 mil 500 pesos por hora”, aseguró.

Sostuvo que en el sur se cuentan con 30 mil hectáreas, mismas que requieren atención.

Se nos desfasa el tiempo de poda porque es muy lento u ocuparías mucha gente.

El líder agrario manifestó que cuando son árboles muy grandes se podan por los cinco lados, que es alrededor y la parte de arriba, formando como un cubo.

“Cuando son huertas más jóvenes, este se les da nada más por arriba para que no crezcan en altura, sino crezcan más con forma, y en esas huertas te rinde una hectárea por hora aproximadamente, que es de un solo lado si le quieres dar por los 5 lados, pues yo creo (que rinde) que pues un cuarto de hectárea yo creo que te llevas por hora”.

Ya que sostuvo que es un costo muy alto para el sector, que arrastra temporadas con números negativos.

De realizar esta labor de manera manual desfasa el tiempo de poda porque es muy lento o se requeriría mucha gente, lo cual es incosteable para los productores.

“La máquina te simplifica todo ese trabajo; lo de 10 jornales te lo puede hacer en 1 hora sin temor a equivocarme. Entonces los tiempos son muy importantes”.

Esta medida, explicó, se tiene que emprender una vez que concluye la temporada para que dé tiempo al árbol de madurar y mejore su producción.

Sobre los beneficios de esta acción, indicó, es la mejora en la calidad de la fruta además del volumen de producción por hectárea.

Por ello, enfatizó que este compromiso representa una esperanza de mejoría para la actividad manguera y la región por la generación de empleos que repercute en la economía de la región.