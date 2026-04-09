Esperan que en unas horas localicen y rescaten a cuarto minero atrapado en mina de Rosario

Se espera que en unas 18 horas más o antes si se presentan las condiciones se rescate al cuarto trabajador que permanece atrapado desde el pasado 25 de marzo en el interior de la mina Santa Fe, en la zona serrana del municipio de Rosario, informó la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa.

“Todavía no (lo hemos localizado), estamos trabajando, en la mañana hubo reunión del Centro de Mando en donde hicimos diferentes hipótesis, ya tenemos más información de cuál es el punto en donde podríamos encontrar al cuarto minero y ya se definieron las tareas para cada una de las dependencias que conformamos el Puesto de Mando”, expresó en entrevista.

“Así es que se trabajará muy duro, ya se está trabajando, esperemos unas 18 horas, ahora hay que retirar el jale de una zona que creemos que pudiera estar, el agua ya no está representando casi un problema, hemos casi concluido la extracción del agua, han sido casi 3 millones de litros de agua extraídos y estamos casi a punto de tener las condiciones óptimas para poder andar, ya saben, es sobre lodo, en tablas, como sea, pero ya se puede caminar por la mina”.

Precisó que en este punto en particular con un equipo específico no superior a siete, ocho personas, porque es un lugar un tanto reducido, se tienen muy bien definidas las tareas.

“Esperar unas 18 horas para tener resultados, o antes por supuesto, nosotros seguimos aquí, hay guardias permanentes las 24 horas del día, continúa la Comisión Federal de Electricidad, Sedena, Marina y la Coordinación Nacional de Protección Civil y el Estado por supuesto”.

El miércoles 25 de marzo se registró un derrame en la presa de jales ubicada sobre la mina Santa Fe y el agua y residuos entraron a los túneles de la mina donde se encontraban 28 personas trabajando, 24 lograron salir y cuatro quedaron atrapadas.

Fue hasta el día siguiente cuando se reportó el hecho a las autoridades de los diferentes niveles de Gobierno y se inició un operativo de búsqueda y rescate con más de 350 elementos del Ejército Mexicano, Marina, CNPC, personal de la mina y de otras empresas mineras, así como personal de apoyo de cuerpos de Bomberos de la zona Metropolitana de Guadalajara y de Protección Civil del Estado de Jalisco.

Cerca de las 23:25 horas del domingo 29 de marzo se localizó con vida al minero José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años, originario de Angangueo, Michoacán, quien fue trasladado en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana al Hospital General de Mazatlán, en donde horas después fue dado de alta y se retiró a descansar con su familia.

Poco después de las 13:30 horas del martes 7 de abril se localizó también con vida al segundo minero, identificado como Francisco Zapata Nájera, de 42 años, originario de Santiago Papasquiaro, Durango, pero fue hasta cerca de las 11:00 horas del día siguiente cuando se logró su rescate y fue trasladado en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana también al Hospital General de Mazatlán y se espera que en breve sea dado de alta, informó la Coordinadora Nacional de Protección Civil.

Recordó que durante los primeros minutos del miércoles 8 de abril fue encontrado entre el agua el cadáver de otro de los mineros y fue hasta cerca de las 20:00 horas cuando se logró su extracción para trasladarlo a las instalaciones del Servicio Médico Forense en Mazatlán para las diligencias de ley en busca de su identificación y entrega a sus familiares.

Pero a 15 días del derrame de jales aún no se ha localizado al cuarto minero, por lo que se mantienen los trabajos de búsqueda y no pararán hasta localizarlo, reiteró Velázquez Alzúa.