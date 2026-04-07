Esperan que este martes rescaten a dos de tres mineros atrapados en mina de Rosario

Al avanzar considerablemente la extracción de agua y sedimentos, existe la probabilidad de que este mismo martes se logre rescatar al menos a dos de los tres trabajadores que permanecen atrapados desde hace 14 días en la mina Santa Fe, en el municipio de Rosario, de acuerdo con lo que manifestó la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa.

“El avance fue muy bueno, sigue habiendo una extracción óptima del agua, acuérdense que ese es ahorita el reto mayor, va muy bien, incluso está trabajando ya con tres mangueras, entonces a las 12:00 del día hay un ingreso por parte del Batallón de Atención de Emergencias de Sedena y por el grupo de Usar, incluso mencionan que si hay condiciones ingresan antes a la zona cero donde creemos que están nuestros mineros”, añadió Velázquez Alzúa en entrevista este martes cerca de la mina.

“De no ser así esperaremos tres, cuatro horas, pero el ingreso es hoy mismo para ya empezar a identificar, esperemos tener buenas noticias para la tarde del día de hoy”.

Agregó que por la cantidad de agua que se ha extraído durante las últimas horas se tiene ya un espejo de dicho líquido de 16 metros de longitud, por lo que se está a esa distancia de al menos dos de los tres mineros atrapados, ojalá estuvieran juntos para localizar y rescatar ya a los tres trabajadores.

Fue cerca de las 14:30 horas del miércoles 25 de marzo cuando se registró un derrame de jales o residuos mineros en la presa qué contenía este material, el cual ingresó a la mina donde trabajaban 28 personas, 24 lograron salir y cuatro quedaron atrapados.

Cerca de las 23:25 horas del domingo 29 de ese mismo mes se logró rescatar a José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años, originario del estado de Michoacán, quien fue trasladado en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana al Hospital General de Mazatlán en donde fue dado de alta horas después, mientras continúa la búsqueda de los tres mineros que aún siguen atrapados.

Velázquez Alzúa expresó que tras el avance en la extracción de agua y sedimentos se espera llegar este martes a donde se cree están al menos dos de los tres mineros y de su parte siempre hay esperanza de localizarlos con vida, está en contacto todos los días con los familiares de los trabajadores quienes tienen un buen ánimo esperanzador y se espera encontrarlos con vida.

“Ojalá que estuvieran los tres, pero de no ser así continuamos en los puntos en donde ya tenemos estratégicamente ubicados donde podría estar, porque él iba en movimiento, entonces esto nos pone en dificultades, pero la búsqueda no se para”, reiteró.

Recalcó que hay una disminución importante del nivel del agua y está todo preparado por si se logra rescatar a los trabajadores este día para trasladarlos a un hospital.

“Todo, incluso conforme se avanza en la disminución del espejo de agua ya se están colocando más maderas, tenemos también barricadas de costales para que puedan contener cualquier disminución del jal, que no vaya haber ninguna afectación, todos los cuerpos para poder ayudar”, precisó la Coordinadora Nacional de Protección Civil.

“La gente especializada de recibir a nuestros compañeros en condiciones de deshidratación están para atenderlos inmediatamente y el helicóptero también ya (está disponible)”.

Manifestó que es muy probable que este martes se logre el rescate de al menos dos de los tres mineros atrapados.

“Es muy probable que así sea”, reiteró Velázquez Alzúa.

También dijo que se sigue con el trabajo en busca de lograr el rescate, se sigue con mucha fuerza y una cooperación absoluta.

”Agradecer y reconocer al Gobierno del Estado que no nos ha abandonado, por supuesto a Sedena, a Marina, la Guardia Nacional y a la Comisión Federal de Electricidad”, recalcó Velázquez Alzúa.