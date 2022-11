Esperan que se cumpla con la homologación de salarios de policías pensionados y jubilados en Rosario

EL ROSARIO. _ Después de lo que considera fue un ‘jaloneo’ porque se cumplan sus derechos como policías pensionados y jubilados, esperan que el Ayuntamiento cumpla con la homologación de salarios como lo marca el decreto 645, manifestó Yesenia Rojo Carrizosa.

“Tuvimos una reunión, al principio no accedía el Ayuntamiento a nuestra solicitud, solo estamos pidiendo que se dé cumplimiento al decreto 645 que es la homologación de sueldos de policías pensionados y jubilados con policías activos”, dijo la representante de los agentes.

Se tuvo reunión con funcionarios públicos, que sí presentaron resistencia en el diálogo, principalmente cuando se les informó que se debe dar cumplimiento con retroactivo al decreto emitido en julio de 2021 por el Congreso del Estado, precisó.

“Fue una reunión difícil, un jaloneo fuerte, Presidenta (Claudia Valdez Aguilar) tiene intención de pagar, pero el abogado, Tesorero que no quieren ceder, no entiendo por qué tanta resistencia, no están acostumbrados a que se les exija”, dijo.

Informó que acordaron que el tema se va a presupuestar para el 2023 para el 15 de enero empezar a pagar lo pendiente, el retroactivo, pues inicialmente habían accedido a la homologación, pero cuando se les indicó que debía ser retroactivo es cuando empezaron a no querer negociar.

Lo cual finalmente se aprobó, tal como se hacen en municipios como Mazatlán y Culiacán, la reunión se terminó con la promesa de que se pagaran y confían en ello.

Indicó que en el caso de las viudas a policías y tránsitos se ha cumplido de manera parcial con el decreto 645 pues, aunque se les homólogo el salario, no se les entregó de manera retroactiva y es un tema que también requiere dialogarse.

Rojo Carrizosa señalo que en el Ayuntamiento se tiene 18 agentes de policía y tránsitos jubilados y pensionados, además de 9 viudas.