Está garantizada la seguridad en Escuinapa: Alcalde

ESCUINAPA Está garantizada la seguridad en la ciudad, manifestó el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.

“He estado(en comunicación) en muchas ocasiones con el Secretario General de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez, respecto a la situación que está privando desde ayer, hasta el momento el día de hoy(martes) ha estado muy tranquilo, hay seguridad garantizada por todos los niveles de gobierno, esperamos que las cosas sigan tranquilas”, dijo Díaz Simental.

Reconoció que sí había pánico en la población este lunes, ante los hechos que se presentaron y que no había información clara sobre lo que pasaba.

“El pánico fue porque ‘corrió’ el rumor de balaceras en el casco urbano, no fue así, hubo balacera en la zona serrana, no se reportan explosiones pero claro que hay mucho pánico y es explicable porque somos una ciudad muy tranquila”, dijo.

En la ciudad está el Ejército Mexicano, la Secretaria de Marina, la Guardia Nacional, esperando que se tranquilice, que todo vuelva a la calma.

El Gobernador Rubén Rocha Moya le ha hecho hincapié en que sigan con actividades cotidianas y así ha sido, trabajando lo que se tiene en agenda, precisó.

En relación a la población que quedó en la vía pública, indicó que sí hay planes de emergencia preparados, se tienen los refugios para fenómenos meteorológicos que se pueden usar para ello, pero se dio ayuda a la gente que lo pidió.

Llevaron a las comunidades a personas que lo solicitaron, fue el caso de quienes se llevaron a Palmito del Verde.

No hubo resguardo pero si traslado, no hubo necesidad de dar asilo a nadie, espera que una situación como está no se repita.

“Preparados si estamos, los albergues que se usan para fenómenos metereológicos se pueden usar, afortunadamente no hubo necesidad de asilar a nadie”,, dijo