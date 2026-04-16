$!‘Estaba en buenas manos’: relata Ejército primer contacto con minero rescatado en Rosario

ROSARIO._ En el primer contacto que tuvieron buzos del Batallón de Atención a Emergencias del Ejército Mexicano con Francisco Zapata Nájera, quien ya llevaba 13 días atrapado en la mina Santa Fe, en Rosario, le dejaron saber que estaban ahí para auxiliarlo, afirmó personal de la agrupación. “El primer contacto que tuvimos con él fue para hacerle ver que estaba en buenas manos y que precisamente nosotros estábamos ahí para auxiliarlo, para otorgarle un momento de alivio”, dijo el Sargento Segundo de Infantería, José Cruz Hernández, zintegrante del Batallón en mención de la Secretaría de la Defensa Nacional que localizó al minero el 7 de abril, después de estar atrapado desde el 25 de marzo. “Sí podía hablar, simplemente se puso alegre, nada más... para poder extraerlo de la burbuja donde él estaba tuvimos que esperar a que bajara el nivel del agua, descendiera un poco más debido a que no tenía una capacitación adecuada él para poder utilizar el equipo, no quisimos arriesgarlo, entonces buscamos el momento óptimo para poder sacarlo hacia nuestro punto de inicio”. Cruz Hérnández recordó que tras el contacto con Zapata Nájera, originario de Santiago Papasquiaro, Durango, les dijo que a él le llegaba el agua hasta el pecho y encontró la burbuja de aire y simplemente aprovechó los medios que tenía a su alrededor. Ahí se mantuvo, hizo bien su trabajo hasta que llegaron los rescatistas y lo extrajeron de la mina, dijo. De acuerdo con lo que se informó en su momento, la tarde del 25 de marzo se registró un derrame en la presa de jales que estaba sobre la mina y los residuos que contenía ingresaron a los túneles donde se encontraban 28 trabajadores, 24 de los cuales lograron salir, pero 4 quedaron atrapados. Hasta el momento ya han sido rescatados con vida los trabajadores José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años, originario de Angangueo, Michoacán; y Francisco Zapata Nájera, de Durango; además, el 8 de abril fue localizado el cuerpo de Abraham Aguilera Aguilera, originario Guanajuato, y falta por ser encontrado Isidro Beltrán, de Zimapán, Hidalgo. El Sargento Segundo de Infantería dijo que el rescate del minero Zapata Nájera, localizado el 7 de abril, se dio hasta el día siguiente y fue una actividad muy difícil, ya que había cero visibilidad, lo que hace mucho muy difícil el poder desarrollar un buceo, pero el adiestramiento que se les otorga les prepara para salvar ese tipo de obstáculos.

“El agua descendió, entonces las condiciones fueron óptimas para poder extraerlo, había un sistema de bombeo para poder extraer agua”, informó el integrante del equipo de buzos al dar a conocer su experiencia en este rescate ante personal de medios de comunicación este jueves en la mina ubicada en la comunidad de Chele, perteneciente a la sindicatura de Cacalotán. Recordó que en su caso lleva trabajando 18 años en el buceo y en actividades de rescate 4 años, pero esta actividad ya es rutinaria para este personal; no es extenuante, sí es cansada, pero para eso los preparan. “Claro que sí es una satisfacción para mis compañeros, tanto para mí, para mi unidad en representación del Ejército, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional poder aportar este tipo de actividades para un bien común, que en este caso fue salvar una vida”, reiteró Cruz Hernández. Además, manifestó que la unidad en mención cuenta con seis buzos y, para poder llegar a donde se encontraba Zapata Nájera, tuvieron que hacer dos inmersiones. “Somos parte del grupo que establecimos el primer contacto con el minero Zapata... para nosotros fue satisfactorio debido a que era parte de nuestra misión buscarlo, localizarlo y posteriormente extraerlo”, reiteró el Sargento Segundo de Infantería y buzo. “Teníamos un espacio que estábamos destinados a explorar, entonces íbamos por cámaras que ya teníamos planeadas visitar y en una de ellas fue donde encontramos al señor Zapata; es un espacio que detectamos y al emerger nos percatamos que efectivamente ahí estaba la silueta de una persona, la línea de vida siempre la tuvimos fija hacia nosotros, es por medidas de seguridad, es parte de nuestros protocolos de seguridad guiarnos a través de una línea de vida y tener un enlace con el punto inicial de partida”. Cruz Hernández recordó que ya se había hecho una inmersión anterior con resultados negativos y a Zapata Nájera lo localizaron tras la segunda inmersión. “Teníamos una distancia aproximada entre los 10 a 15 metros lineales (de Zapata cuando lo localizaron), tenía (el lugar inundado) una profundidad de aproximadamente 5 a 7 metros, nuestro primer buceo lo planeamos a una distancia de 40 metros, ese fue nuestro primer buceo, pero no llegamos al lugar donde estaba él”, continuó. “(Después) planeamos un segundo buceo, teníamos contemplados 30 metros, pero aproximadamente a los 17 metros fue que se estableció el contacto”.

Aldo Córdova Galicia, Mayor de Zapadores ( )