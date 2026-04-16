$!‘Estaba en buenas manos’: relata Ejército primer contacto con minero rescatado en Rosario

ROSARIO._ En el primer contacto que tuvieron buzos del Batallón de Atención a Emergencias del Ejército Mexicano con Francisco Zapata Nájera, quien ya llevaba 13 días atrapado en la mina Santa Fe, en Rosario, le dejaron saber que estaban ahí para auxiliarlo, afirmó personal de la agrupación.
“El primer contacto que tuvimos con él fue para hacerle ver que estaba en buenas manos y que precisamente nosotros estábamos ahí para auxiliarlo, para otorgarle un momento de alivio”, dijo el Sargento Segundo de Infantería, José Cruz Hernández, zintegrante del Batallón en mención de la Secretaría de la Defensa Nacional que localizó al minero el 7 de abril, después de estar atrapado desde el 25 de marzo.
“Sí podía hablar, simplemente se puso alegre, nada más... para poder extraerlo de la burbuja donde él estaba tuvimos que esperar a que bajara el nivel del agua, descendiera un poco más debido a que no tenía una capacitación adecuada él para poder utilizar el equipo, no quisimos arriesgarlo, entonces buscamos el momento óptimo para poder sacarlo hacia nuestro punto de inicio”.
Cruz Hérnández recordó que tras el contacto con Zapata Nájera, originario de Santiago Papasquiaro, Durango, les dijo que a él le llegaba el agua hasta el pecho y encontró la burbuja de aire y simplemente aprovechó los medios que tenía a su alrededor.
Ahí se mantuvo, hizo bien su trabajo hasta que llegaron los rescatistas y lo extrajeron de la mina, dijo.
De acuerdo con lo que se informó en su momento, la tarde del 25 de marzo se registró un derrame en la presa de jales que estaba sobre la mina y los residuos que contenía ingresaron a los túneles donde se encontraban 28 trabajadores, 24 de los cuales lograron salir, pero 4 quedaron atrapados.
Hasta el momento ya han sido rescatados con vida los trabajadores José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años, originario de Angangueo, Michoacán; y Francisco Zapata Nájera, de Durango; además, el 8 de abril fue localizado el cuerpo de Abraham Aguilera Aguilera, originario Guanajuato, y falta por ser encontrado Isidro Beltrán, de Zimapán, Hidalgo.
El Sargento Segundo de Infantería dijo que el rescate del minero Zapata Nájera, localizado el 7 de abril, se dio hasta el día siguiente y fue una actividad muy difícil, ya que había cero visibilidad, lo que hace mucho muy difícil el poder desarrollar un buceo, pero el adiestramiento que se les otorga les prepara para salvar ese tipo de obstáculos.
“El agua descendió, entonces las condiciones fueron óptimas para poder extraerlo, había un sistema de bombeo para poder extraer agua”, informó el integrante del equipo de buzos al dar a conocer su experiencia en este rescate ante personal de medios de comunicación este jueves en la mina ubicada en la comunidad de Chele, perteneciente a la sindicatura de Cacalotán.
Recordó que en su caso lleva trabajando 18 años en el buceo y en actividades de rescate 4 años, pero esta actividad ya es rutinaria para este personal; no es extenuante, sí es cansada, pero para eso los preparan.
“Claro que sí es una satisfacción para mis compañeros, tanto para mí, para mi unidad en representación del Ejército, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional poder aportar este tipo de actividades para un bien común, que en este caso fue salvar una vida”, reiteró Cruz Hernández.
Además, manifestó que la unidad en mención cuenta con seis buzos y, para poder llegar a donde se encontraba Zapata Nájera, tuvieron que hacer dos inmersiones.
“Somos parte del grupo que establecimos el primer contacto con el minero Zapata... para nosotros fue satisfactorio debido a que era parte de nuestra misión buscarlo, localizarlo y posteriormente extraerlo”, reiteró el Sargento Segundo de Infantería y buzo.
“Teníamos un espacio que estábamos destinados a explorar, entonces íbamos por cámaras que ya teníamos planeadas visitar y en una de ellas fue donde encontramos al señor Zapata; es un espacio que detectamos y al emerger nos percatamos que efectivamente ahí estaba la silueta de una persona, la línea de vida siempre la tuvimos fija hacia nosotros, es por medidas de seguridad, es parte de nuestros protocolos de seguridad guiarnos a través de una línea de vida y tener un enlace con el punto inicial de partida”.
Cruz Hernández recordó que ya se había hecho una inmersión anterior con resultados negativos y a Zapata Nájera lo localizaron tras la segunda inmersión.
“Teníamos una distancia aproximada entre los 10 a 15 metros lineales (de Zapata cuando lo localizaron), tenía (el lugar inundado) una profundidad de aproximadamente 5 a 7 metros, nuestro primer buceo lo planeamos a una distancia de 40 metros, ese fue nuestro primer buceo, pero no llegamos al lugar donde estaba él”, continuó.
“(Después) planeamos un segundo buceo, teníamos contemplados 30 metros, pero aproximadamente a los 17 metros fue que se estableció el contacto”.
Por su parte, el Mayor de Zapadores, Aldo Córdova Galicia, perteneciente al Batallón de Atención a Emergencias de la Sedena y líder del equipo de rescate en esta mina, dijo que ahí cuenta con 42 elementos y cuatro binomios canófilos especializados en búsqueda y rescate y búsqueda y rastreo.
Dijo que este personal cuenta con adiestramiento en espacios confinados, en manejo de materiales peligrosos, rescate técnico con cuerdas, atención prehospitalaria, así como buceo de rescate y rescate acuático.
“Actualmente ya se logró el rescate de dos trabajadores y lamentablemente la recuperación del cuerpo de un tercer trabajador y estamos trabajando tanto el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional en la recuperación de un cuarto trabajador”, informó Córdova Galicia.
“El establecimiento del Comando Unificado ha sido primordial para todas las coordinaciones de trabajos que se requieren al interior de la mina; los ingresos se han realizado, la estabilización de la mina tanto el interior como la superficie y también de la periferia y también constantemente se realizan las mediciones de las condiciones atmosféricas entre la mina para preservar la seguridad de los rescatistas”.
Recalcó que los trabajos son continuos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y se realizan relevos de tres turnos en periodos de 24 horas. Todos los días se realizan juntas de coordinación con el Comando Unificado, se establece la información, se verifica y se analiza, se hace una planeación y posteriormente si ya se establecen objetivos al tema del día, también de la semana se realizan con todo el personal.
En entrevista, recalcó que a ya 23 días de que el minero Isidro Beltrán se encuentra atrapado en la mina, los trabajos van a seguir y se va agotar el recurso hasta localizarlo; las condiciones de la mina son diferentes en varios lugares, hay espacios que permiten la oxigenación y la filtración de agua.
“Hay un trabajador que precisamente logró sobrevivir 14 días y las condiciones podrían ser viables para la pronta recuperación”, expresó el Mayor de Zapadores.
También dio a conocer que hasta el momento se han extraído cerca de mil toneladas de materiales de la mina y se mantiene el trabajo para localizar al cuarto minero.
“El sentimiento ha sido de orgullo y satisfacción, el poder cumplir con la misión que nos ha sido asignada y el hecho de aplicar el Plan DN III y cumplir con la misión de proporcionar apoyo a la población civil en este tipo de rescates es único el sentimiento y sobre todo esa expresión de poder cumplir con esa etapa de adiestramiento y poder cumplir con la misión que nos fue asignada”, subrayó el Mayor de Zapadores.
Córdova Galicia informó que el Batallón de Atención a Emergencias ha participado ya en actividades reales en varios rescates tanto nacionales como internacionales.
“La satisfacción, te vuelvo a repetir, por poder cumplir con esa función que nos encomiendan y sobre todo por esos años de resultado de adiestramiento y capacitación los cuales hemos estado instruidos”, expresó.
“(A la familia del cuarto minero en ser localizado le dice) que el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional continuamos trabajando, no hay una hora que descansemos y que vamos a agotar todos los recursos para encontrar a su familiar y que cuente con el apoyo precisamente de las instituciones y del Mando Unificado precisamente para esa actividad”.