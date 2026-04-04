Estamos en la etapa de conexiones para poder arrancar y bombear: gerente de minera en Rosario

ROSARIO._ Se concluyó la parte de colocar el tendido electro, por lo que se espera que en breve se ponga en marcha la bomba que permita extraer agua y poder continuar las labores de búsqueda, aseguró el gerente administrativo de la mina Santa Fe, Álvaro Vargas Miranda.

Esto en el onceavo día de trabajos en la mina ubicada en Chele, Rosario, donde permanecen tres, de los cuatro mineros que originalmente desaparecieran tras escurrimientos de presa de jales.

Así lo informó al salir a dar atención a los medios de comunicación que se concentran en la pluma de acceso a la mina para darle la cobertura al accidente.

“Estamos en la etapa de conexiones para poder arrancar y bombear; ahorita en cuanto empecemos a conectar”, dijo.

Vargas Miranda indicó que se inició originalmente con una bomba de diez caballos de fuerza y al no abastecer las acciones fue que se determinó recurrir a una bomba eléctrica y por ello era necesario el tendido eléctrico.

Precisó que se ingresó a la mina más de 2 kilómetros de cableado para poner en marcha una bomba de 25 caballos de fuerza y una balsa.

“Ya se completó todo el cableado necesario y fueron más de dos kilómetros pero ya se completó todo”.

Detalló que al contar con un lugar con energía permitió que se ahorra un kilómetro y medio de trabajo.

Para las conexiones que permitan iniciar el bombeo, manifestó que se encuentran trabajando eléctricos mineros con experiencia al interior mina.

“Ya una vez que empecemos a bombear vamos a empezar a monitorear los tiempos, y ya para tener una ruta de tiempos para poder llegar otra vez y retomar el lugar donde estábamos antes, y ver la forma de cómo accesar el rebaje donde suponemos que están ellos”, argumentó.

Sostuvo que se desconocen los volúmenes que hay porque no se ha determinado la cantidad que hay de agua o jal en el lugar.

Destacó que el punto cero, donde se cree que están los tres mineros a rescatar es en el menos 50 sobre el nivel del mar, o 300 metros de superficie.

Así mismo refirió que se tendrá reunión a las 15:00 horas en el puesto de comando para valoración de avances, donde esperan contar con el monitoreo del abatimiento que está logrando la bomba sobre el nivel del agua.

Sostuvo que se mantienen además los trabajos paralelos como lo es un barreno en busca de entablar comunicación con los mineros, y trabajos para de seguridad estructural de los túneles.

“Ninguno se esos trabajos paralelos se han suspendido hasta el momento

Así mismo, dijo, la fuerza de trabajo de 350 personas se ha incrementado con personal de otras minas, cooperando principalmente en el tema del bombeo.