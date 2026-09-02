Este año Alcalde de Escuinapa no recorrerá comunidades para el Grito de Independencia

ESCUINAPA._ El Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental este año no recorrerá las sindicaturas y comunidades para dar el “Grito de independencia” y el acto corresponderá a síndicos y comisarios, informó el director de Vinculación Educativa.

José Guadalupe González León indicó que hace unos días tuvo una reunión con síndicos y comisarios para informar de esta determinación.

“Se les dio conocimiento de que nuestro Presidente Municipal les iba a proponer que ellos realizaran de acuerdo a su comisaría y sindicatura que ellas realizaran el tradicional grito, el Presidente está otorgando la batuta, conforme a su autoridad”, expuso.

Los síndicos y comisarios tendrán su tradicional kermés mexicana la noche del Grito pero este año no hará presencia el Alcalde, como lo hacía de manera tradicional, precisó.

Reconoció que también se trata de un tema de seguridad debido a que se tienen que mover el Alcalde, funcionarios, pero también acuden las escoltas o banda de guerra de instituciones educativas, que se tienen que salvaguardar o prevenir cualquier cosa, pues el año pasado se les descompuso el camión.

El Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental sí dará el “Grito” en el balcón de Palacio Municipal a las 22:45 horas del 15 de septiembre y aún no definen si el horario cambiaría a más temprano, esa decisión la tomarían después en caso de ser necesario, señaló.

González León informó que el desfile de alumnos de preescolar se realizará el 14 de septiembre, a las 8:00 horas por el primer cuadro de la ciudad.

El 16 de septiembre toca a primarias, secundarias y preparatorias, con un recorrido que contempla más calles de la ciudad, como La Paz, Rosales, Mariano Rivas, 16 de septiembre entre otras, señaló.