$!Este martes se reintegran elementos de Seguridad Pública a patrullar Escuinapa: subdirector

ESCUINAPA._ A partir de esta tarde-noche de martes se tendrán ya elementos de Seguridad Pública patrullando de manera normal, informó José Humberto García Zambrano, subdirector operativo de Seguridad Pública.

“Ya nos integramos, ya se hizo tres patrullas de fuerza, cada turno, serían los dos turnos elementos por los turnos”, dijo.

En temas de seguridad, se atenderán llamados importantes, además de los recorridos en la cabecera municipal, en la zona rural no se tendrán bases laborando aún, precisó.

En relación a la medida cautelar que les hizo llegar la Comisión Estatal de Derechos humanos después del homicidio del agente Pablo “N”, informó que están revisando el tema pero también aceptando parte de lo que les solicitan.