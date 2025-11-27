Este sábado habrá en Escuinapa una jornada intensiva de vacunación en espacios públicos

ESCUINAPA._ Este sábado 29 de noviembre se tendrá una jornada intensiva de vacunación en sitios públicos y unidades de salud.

Esto dentro del programa “Sinaloa por la Niñez”, por lo que la jornada estará atendiendo de 8:00 a 15:00 horas.

“Vamos a estar aplicando las vacunas a niños de 0 a 9 años y también completando esquemas de vacunación para adultos”, dijo la encargada de vacunología de la Sexta Jurisdicción Sanitaria, Perla Tiznado Flores

Se tendrán módulos de vacunación en la Plazuela Ramón Corona, en la entrada a Casa Ley, en el Centro de Salud, mientras que en la entrada de la Bodega Aurrerá le tocará a personal del Issste.

Todas las vacunas del esquema básico se estarán aplicando, todas las que vienen en la cartilla de vacunación, indicó.

En las comunidades estarán abiertas las unidades médicas de Teacapán, Cristo Rey, Palmito del Verde, La Concha y Tecualilla.

“Necesitamos completar esquemas de vacunación para todas aquellas personas que nos ha dificultado llegar a ellas”, dijo.

A veces las familias tienen padres que trabajan de lunes a viernes, no están en casa, pensando en ellos se decidió hacer este evento el sábado, para que acudan a las unidades médicas que estarán disponibles.

Son tiempos en que probablemente algunos menores por el cambio de temperatura tienen gripe o tos, en esos casos deben llevar al menor y ellos como personal de Salud determinarán si pueden o no aplicar la vacuna, pues la norma dice que a menos que tengan fiebre no se puede vacunar.