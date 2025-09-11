Este viernes jardines de niños de Escuinapa tendrán su desfile patrio

ESCUINAPA._ Este viernes se realizará el desfile infantil de niños de preescolar y el 16 de septiembre la participación será de primarias y secundarias, informó la directora de Atención Ciudadana y Vinculación Educativa, Kimberly Ramona Grave López.

”Mañana iniciamos con lo que es el desfile infantil, iniciará a las 8 de la mañana, van a participar alumnos de preescolar, de DIF solamente”, dijo.

Este viernes desfila el Colegio Cristóbal Colón, el DIF, Jardín de Niños Federico Froebel, Luz María Serradell, Sor Juana Inés de la Cruz, Colegio Real, Jardín de Niños María de los Ángeles Polanco, Antonio Aguirre y Heraclio Soto.

Esto se definió en una reunión que tuvieron con maestros hace unos días y también se definió que el 16 de septiembre desfilarán primarias y secundarias, para que el 20 de noviembre les toque a preparatorias y Universidades.

El lunes 15 se estará acudiendo a las comunidades a dar el Grito de Independencia junto a las autoridades de estos sitios como son Síndicos y Comisarios, por la mañana recorrerán comunidades del sur y en la tarde Rincón del Verde y comunidades del valle.

”Terminando lo que es el recorrido, tendremos lo que es el tradicional Grito aquí en la plazuela”, dijo

A las 19:00 horas empezará a tocar la banda Exclusiva, a las 21 horas la Sonora Dinamita, a las 23:00 horas es el acto cívico y luego Los Sheles.

El 16 es el desfile conmemorativo con presencia de autoridades municipales, primarias y secundarias.