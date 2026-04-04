$!Este Viernes Santo, se viste de duelo el Santuario de la Virgen del Rosario

EL ROSARIO._ El retablo bañado en hoja de oro, se vistió de duelo al convertirse en el Gólgota o Calvario, durante la celebración de las siete palabras y procesión del silencio, parte del Viernes Santo. Fue en punto de las 7:00 horas que inició el oficio litúrgico, encabezado por el párroco Porfirio Langarica Escobedo.









En un primer momento los fieles presenciaron la muerte de Jesús y desprendimiento de la cruz para ser colocado en el santo entierro. Cargado por hombres de la comunidad, salió la imagen del santo entierro y mujeres la imagen de la Virgen Dolorosa, para dar inicio a la procesión del silencio.







Fieles con vela en mano acompañaron la procesión en completo silencio por las calles del Pueblo Mágico. En su retorno al templo católico se llevó acabo el rezo del Rosario de pésame a la virgen María.