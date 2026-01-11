$!Esteban se acercó a la barbería a punto de cumplir 14 años, sin imaginar que le dedicaría su vida

EL ROSARIO._ A punto de cumplir 14 años en 1962, Esteban Guerra Alcantar se ha acercó al mundo de la barbería y peluquería para ver si podría aprender y “aguantar”, no obstante, se ha mantenido firme por 63 años en el cuartito ubicado en la zona del mercado municipal de Rosario, lugar donde se inició en el oficio y esperar dejar su silla, tijeras, peines y navajas.

“Yo entré a ver si aprendía, a ver si aguantaba y aquí estoy todavía; y ya que empieza uno a ganar un peso y un peso le agarra uno amor al trabajo y hay después uno empieza a agarrar uno clientela”, aseguró.

Esteban detalló que poco antes de cumplir 14 años, un 6 de agosto, se inició su formación en esta labor a la que ha dedicado toda su vida.

“Porque yo quería aprender un oficio en aquel tiempo porque yo no podía estudiar... estaba próximo a cumplir 14 años, a los dos meses y días, ya estando en el aprendizaje cumplí los 14 aprendiendo este oficio”.