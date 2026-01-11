$!Esteban se acercó a la barbería a punto de cumplir 14 años, sin imaginar que le dedicaría su vida

EL ROSARIO._ A punto de cumplir 14 años en 1962, Esteban Guerra Alcantar se ha acercó al mundo de la barbería y peluquería para ver si podría aprender y “aguantar”, no obstante, se ha mantenido firme por 63 años en el cuartito ubicado en la zona del mercado municipal de Rosario, lugar donde se inició en el oficio y esperar dejar su silla, tijeras, peines y navajas.
“Yo entré a ver si aprendía, a ver si aguantaba y aquí estoy todavía; y ya que empieza uno a ganar un peso y un peso le agarra uno amor al trabajo y hay después uno empieza a agarrar uno clientela”, aseguró.
Esteban detalló que poco antes de cumplir 14 años, un 6 de agosto, se inició su formación en esta labor a la que ha dedicado toda su vida.
“Porque yo quería aprender un oficio en aquel tiempo porque yo no podía estudiar... estaba próximo a cumplir 14 años, a los dos meses y días, ya estando en el aprendizaje cumplí los 14 aprendiendo este oficio”.
El barbero y peluquero reconoció que en ese momento tuvo dos reconocidos barberos como mentores, Julio Noriega Hernández; y el finado José Alberto Sandoval López.
“Cuando empieza uno a trasquilar (me dijeron) ‘traete un chamaco para que vayas practicando ya’, a los meses de estar aquí aprendiendo. Y pues ahí poco a poco, le corté el pelo al primer chamaco, después traje a otro, siempre en observación con los maestros, ¿verdad?”.
Tras todo el aprendizaje obtenido, citó las palabras de sus maestros, quienes le dijeron que su última lección sería el tener que buscar clientes.
Este negocio, señaló, le ha permitido alcanzar metas como el ahorrar para poder casarse a los 23 años con su esposa María del Carmen Hernández, y darle estudio además de criar a cinco hijos.
“De aquí del negocio pues no me he salido, si sigo trabajando a ver si Dios me deja quiero trabajar unos dos años más y ya retirarme porque ya la edad ya no”.
Esteban concluyó que está agradecido con este oficio que le ha dado todo lo que tiene en su vida.