‘Estoy al 100 mil con nuestro Gobernador’: Alcaldesa de Rosario, tras licencia de Rocha Moya

ROSARIO._ La Alcaldesa de Rosario, Claudia Liliana Valdez Aguilar, reiteró su respaldo a Rubén Rocha Moya, luego de que solicitó licencia para enfrentar el proceso tras acusaciones de parte del Gobierno de Estados Unidos.

En sus redes sociales la Presidenta Municipal expuso su respaldo al Gobernador con licencia morenista previo a que se diera la separación del cargo, obteniendo un gran número de “me divierte”; al respecto, sostuvo que no revisa redes pero que se trata de bots.

“Claro Hugo, estoy al 100 mil con nuestro Gobernador y es un apoyo a él como persona, como ser humano, claro que estamos con él”, dijo.

Sobre si esperan que resulte absuelto de los señalamientos por presuntos nexos con el narcotráfico, argumentó que confían en él, en su persona y en lo que es.

“Mira hijo ni la vi, ahorita ni veo redes porque ando tan ocupada en lo de la Feria, la verdad no, son bot; la verdad lo que pongan de reacciones pues no, mi apoyo está porque es persona, es mi face personal, yo creo que pone lo que uno quiere y dice lo que quiere”, afirmó.

“Se respeta lo que los demás digan y piensen, no les estaba preguntando, es un apoyo que yo hice de manera personal a lo que es mi Gobernador y la percepción que yo tengo y lo que yo conozco de él como ser humano”.

Así mismo se dijo contenta con la designación de Yeraldine Bonilla como Gobernadora interina, al ser la primera mujer en la historia de Sinaloa en asumir el cargo.

“Claro, estamos contentos, es la primera mujer Gobernadora que ha llegado y es histórico; su trabajo, su trayectoria y confiamos en el trabajo que va a realizar, porque como mujeres hay que apoyarnos”, afirmó.

Sobre si este fenómeno puede afectar en los próximos procesos electorales del 2027, dijo desconocer pero serán los ciudadanos quienes decidan.