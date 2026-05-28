Estrategia de seguridad no ha fallado, afirma Alcalde de Escuinapa

ESCUINAPA._ A pesar de que en los días recientes se han presentado enfrentamientos armados y detonaciones de artefactos explosivos, el Alcalde de Escuinapa Víctor Manuel Díaz Simental aseguró que la estrategia de seguridad no ha fallado y presumió el saldo blanco en las Fiestas del Mar de Las Cabras.

“Espero que no falle (la estrategia de seguridad) porque en primer lugar hemos visto una actividad llamémosle explosiva, balazos... Lo más significativo es que tuvimos una celebración en el mar de Las Cabras con una participación de más de 50 mil personas y el saldo fue blanco”, asentó.

Lo que quiere decir es que la gente se sabe comportar, indicó, para señalar un presunto ataque al Hospital IMSS Bienestar que luego reconoció no fue tal, sino un daño colateral a las instalaciones.

“Desconozco las circunstancias de la verdad (del Hospital)... Ahorita tenemos lo de las Fiestas del Marino y esperamos repetir saldo blanco”, dijo.

Exhortó a la población a que desde que se tiene esta ola de violencia, se salga solo a la calle solo en caso de ser necesario y fortalecer la economía escuinapense, consumir lo que se produce y evitar conductas de riesgo.