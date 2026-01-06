Estruendo de ráfagas paraliza a gente en la Plazuela Corona, de Escuinapa... era canción en el sonido municipal

ESCUINAPA._ El sonido de sirenas y luego de ráfagas de armas de fuego generaron alarma en la Plazuela Corona, en el Centro de Escuinapa, lo que obligó a algunas personas a detener su marcha.

Fueron tal vez solo algunos segundos los que se escucharon, hasta que se dieron cuenta que el sistema de sonido ambiental del Gobierno Municipal instalado en el quiosco reproducía una canción que hacía apología del delito, la cual reproducía sonidos de armas de fuego.

La decisión de quien reprodujo esa canción con esos sonidos, ocurre justo cuando desde hace unas dos semanas en la ciudad se tiene una crisis de seguridad, que se ha calmado al parecer por la presencia de corporaciones federales.

La canción no fue detenida, pero después de que se puso, las bocinas del quiosco se apagaron por unos minutos.