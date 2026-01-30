$!Estudiantes de Agronomía de la UAS ofertan el fruto de lo aprendido en las aulas en Rosario

EL ROSARIO._ Alumnos de Agronomía de Centro Superior de Estudios de la Universidad Autónoma de Sinaloa , ofertaron la cosecha que forman parte de las prácticas de campo.

Los alumnos de tercer año llevaron a cabo la actividad en la glorieta de la cabecera municipal conocida como “La Chalata”, donde custodiados por docentes pasaron de la fase del corte de los cultivos a la comercialización.