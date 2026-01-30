$!Estudiantes de Agronomía de la UAS ofertan el fruto de lo aprendido en las aulas en Rosario

EL ROSARIO._ Alumnos de Agronomía de Centro Superior de Estudios de la Universidad Autónoma de Sinaloa , ofertaron la cosecha que forman parte de las prácticas de campo.
Los alumnos de tercer año llevaron a cabo la actividad en la glorieta de la cabecera municipal conocida como “La Chalata”, donde custodiados por docentes pasaron de la fase del corte de los cultivos a la comercialización.
Chiles anchos, serranos, anaheim, jalapeño y sandías, los futuros agrónomos ofertaron la producción en bolsas de 20 pesos.
“Nosotros tenemos nuestros propios cultivos en la escuela, donde realizamos prácticas, de ahí cosechamos y el propósito es venir a vender a sacar fondos para nuestros propios gastos de la escuela”, expuso la alumna Verónica Aguilar Reyes.
Precisó que es una hectárea con la que cuentan con sus prácticas y cada cierto tiempo, dependiendo de la materia, es que alternan los cultivos, por lo que próximamente esperan producir chile chiltepín.
“Que tenga calidad, rendimiento, nuevas variedades de cosas como de tomate, de chile, a veces dejamos que el cultivo se llene de plagas pues para hacer experimentos con los fungicidas, plaguicidas o cosas así”, explicó.