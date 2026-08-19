$!Estudiantes de preparatoria de la UAS de Rosario y Elota acuden a Olimpiada Iberoamericana de Química

Del 17 al 22 de agosto, los estudiantes Jesús Fernando Aguiar Álvarez, de la UAS El Rosario, y Yahel Osvaldo Salazar López, de la UAS La Cruz, participan en un periodo de capacitación y evaluación académica junto a profesores e investigadores de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Esta etapa forma parte del proceso de preparación y selección mediante el cual ambos jóvenes buscan obtener un lugar en la delegación mexicana que participará en la XXX Olimpiada Iberoamericana de Química, a celebrarse en Fortaleza, Brasil, durante el mes de octubre de 2026.

En el proceso también participa Levy Noé Inzunza Camacho, quien forma parte del grupo de asesores encargado de acompañar la preparación académica de los estudiantes.